Фильм "Готти" получит сиквел спустя четверть века

Сценарий сиквела подготовят совместными усилиями Ник Валлелонга, работавший ранее над дорожной комедией "Зеленая книга", и Джордж Галло, автор "Аферы по-голливудски".





Утверждается, что Арманд Ассанте, сыгравший главную роль в оригинальной ленте, и получивший премию "Эмми", а также претендовавший на "Золотой глобус", собирается сниматься и в сиквеле с рабочим названием " Готти 2: Заключительная глава".





Телефильм "Готти" был представлен зрителям телеканалом HBO. В нем рассказывалось о восхождении Джона Готти к вершинам власти в криминальной семье Гамбино до того момента, как его осудили за рэкет и убийство в 1992 году. Роберт Хармон снял фильм, в котором также участвовали Уильям Форсайт и Энтони Куинн.





Продюсерами "Готти 2" являются Арнольд Рифкин ("Слезы солнца") и Джонни Арреола из Vision Studios. Режиссер еще не назначен, у картины пока нет дистрибьютора и утвержденного съемочного графика.





Сын Джона Готти выступит в качестве консультанта фильма и предоставит доступ к семейным архивам, на основе которых авторы проекта в дальнейшем намереваются снять и документальный фильм.



