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25 июля 21, 14:42
Фильм "Готти" получит сиквел спустя четверть века
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У гангстерской драмы "Готти", выпущенной в 1996 году, будет продолжение.
Сценарий сиквела подготовят совместными усилиями Ник Валлелонга, работавший ранее над дорожной комедией "Зеленая книга", и Джордж Галло, автор "Аферы по-голливудски".

Утверждается, что Арманд Ассанте, сыгравший главную роль в оригинальной ленте, и получивший премию "Эмми", а также претендовавший на "Золотой глобус", собирается сниматься и в сиквеле с рабочим названием " Готти 2: Заключительная глава".

Телефильм "Готти" был представлен зрителям телеканалом HBO. В нем рассказывалось о восхождении Джона Готти к вершинам власти в криминальной семье Гамбино до того момента, как его осудили за рэкет и убийство в 1992 году. Роберт Хармон снял фильм, в котором также участвовали Уильям Форсайт и Энтони Куинн.

Продюсерами "Готти 2" являются Арнольд Рифкин ("Слезы солнца") и Джонни Арреола из Vision Studios. Режиссер еще не назначен, у картины пока нет дистрибьютора и утвержденного съемочного графика.

Сын Джона Готти выступит в качестве консультанта фильма и предоставит доступ к семейным архивам, на основе которых авторы проекта в дальнейшем намереваются снять и документальный фильм.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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