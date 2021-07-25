"Черная Вдова" и "Тихое место 2" завоевали премию

В номинации "лучший трейлер фэнтези или приключений" победу одержала "Черная Вдова". Ее соперниками были "Дюна", "Мулан", "Джуманджи 2: Новый уровень" и другие.





В номинации "лучший трейлер фильма ужасов" премия присуждена фильму "Тихое место 2". Лучший ролик в жанре "триллер" оказался у экранизации комиксов DC "Джокер". Военная драма "1917" оказалась победителем в номинации "лучший экшен", опередив таких конкурентов, как "Форсаж 9" и "Терминатор: Темные судьбы".





Лучший трейлер анимационного или семейного кинопроекта оказался у мультфильма студии Pixar "Душа". Лучший видеоролик среди драм оказался у ленты "Квин и Слим", а лучший трейлер мюзикла у "Black Bottom Ма Рейни". Среди популярных видеоигр лидером оказался трейлер игры "Assassin`s Creed: Вальгалла".





Организаторы шоу отметили, что в состязании смогли принять участие трейлеры, выпущенные в период с апреля 2019 по апрель 2021 года. Допускался контент, созданный как крупными, так и независимыми студиями из США и других стран.



