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25 июля 21, 14:46
"Черная Вдова" и "Тихое место 2" завоевали премию
Golden Trailer Awards
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В США состоялась церемония вручения наград Golden Trailer Awards, которой отмечаются лучшие видеоролики, рекламирующие перспективные кинопроекты.
В номинации "лучший трейлер фэнтези или приключений" победу одержала "Черная Вдова". Ее соперниками были "Дюна", "Мулан", "Джуманджи 2: Новый уровень" и другие.

В номинации "лучший трейлер фильма ужасов" премия присуждена фильму "Тихое место 2". Лучший ролик в жанре "триллер" оказался у экранизации комиксов DC "Джокер". Военная драма "1917" оказалась победителем в номинации "лучший экшен", опередив таких конкурентов, как "Форсаж 9" и "Терминатор: Темные судьбы".

Лучший трейлер анимационного или семейного кинопроекта оказался у мультфильма студии Pixar "Душа". Лучший видеоролик среди драм оказался у ленты "Квин и Слим", а лучший трейлер мюзикла у "Black Bottom Ма Рейни". Среди популярных видеоигр лидером оказался трейлер игры "Assassin`s Creed: Вальгалла".

Организаторы шоу отметили, что в состязании смогли принять участие трейлеры, выпущенные в период с апреля 2019 по апрель 2021 года. Допускался контент, созданный как крупными, так и независимыми студиями из США и других стран.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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