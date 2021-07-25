Режиссер "Бэтмена" создаст фэнтезийный сериал для HBO Max

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.





Сериал носит название "The Human Conditions" и описывается как "волшебно-реалистичная медицинская драма", в которой "молодой британский врач должен научиться лечить невероятные, причудливые болезни, исцеляя эмоциональные проблемы, лежащие в их основе, в процессе сталкиваясь со своими собственными".





Шарп считается перспективным самобытным режиссером. Он привлек к себе внимание короткометражным фильмом 2014 года "Линия Кармана" с Оливией Колман в главной роли, за которую был номинирован на премию BAFTA. А один из его последующих фильмов, "Sunspring" 2016 года, стал первым научно-фантастическим фильмом, сценарий к которому был полностью написанным искусственным интеллектом. Шарп напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером и постановщиком сериала студии Warner Bros.





Линделоф на момент написания заметки работает в качестве со-сценариста и исполнительного продюсера в новой драме сервиса Peacock "Mrs. Davis", а Ривз вместе с Брюсом В. Тиммом и Джей Джей Абрамсом разрабатывает анимационный сериал "Batman: Caped Crusader" для HBO Max.



