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25 июля 21, 14:47
Режиссер "Бэтмена" создаст фэнтезийный сериал для HBO Max
Дэймон Линделоф
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Режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз и сценарист и шоураннер нашумевших сериалов "Хранители" и "Оставленные" Дэймон Линделоф объединятся для создания драматического фэнтезийного сериала, который снимет известный британский режиссер Оскар Шарп для сервиса HBO Max.
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сериал носит название "The Human Conditions" и описывается как "волшебно-реалистичная медицинская драма", в которой "молодой британский врач должен научиться лечить невероятные, причудливые болезни, исцеляя эмоциональные проблемы, лежащие в их основе, в процессе сталкиваясь со своими собственными".

Шарп считается перспективным самобытным режиссером. Он привлек к себе внимание короткометражным фильмом 2014 года "Линия Кармана" с Оливией Колман в главной роли, за которую был номинирован на премию BAFTA. А один из его последующих фильмов, "Sunspring" 2016 года, стал первым научно-фантастическим фильмом, сценарий к которому был полностью написанным искусственным интеллектом. Шарп напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером и постановщиком сериала студии Warner Bros.

Линделоф на момент написания заметки работает в качестве со-сценариста и исполнительного продюсера в новой драме сервиса Peacock "Mrs. Davis", а Ривз вместе с Брюсом В. Тиммом и Джей Джей Абрамсом разрабатывает анимационный сериал "Batman: Caped Crusader" для HBO Max.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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