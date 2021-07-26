Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.82
USD
26.98
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
26 июля 21, 13:06
В Киеве состоится международный фестиваль короткометражек
кино
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С 4 по 8 августа в Киеве пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов KISFF. Это будет юбилейный десятый фестиваль.
Мероприятие пройдет в кинотеатре "Киевская Русь" и в парке Шевченко. А несколько кинопрограмм представят в онлайн-режиме. 

Организаторы фестиваля составили 29 тематических кинопрограмм, которые объединяют 179 короткометражек со всего мира. В этом году на фестивале будет фокусироваться внимание на джентрификации, феминизме, открытости, поиске идентичности, юморе и чувствах. 

Ретроспективу "Украинский короткий метр: становление" собираются показать в парке Шевченко, посмотреть украинские короткометражки можно будет бесплатно. В парке представят работы Катерины Горностай, Наримана Алиева, Марины Степанской, Павла Острикова, и Анатолия Лавренишина.

Источник: https://kiev.vgorode.ua/
Ещё по теме:
Тарантино вручат приз имени Кирка Дугласа
Том Круз снимет в Украине шпионский экшн
Кинофестиваль Киевской недели критики 2019
Кинотеатр Жовтень в Киеве покажет лучшие кинохиты года
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трейлер финального сезона «Ходячих мертвецов»
noimageNETFLIX показал тизер-трейлер "Армии воров"
noimageРежиссер "Бэтмена" создаст фэнтезийный сериал для HBO Max
noimage"Черная Вдова" и "Тихое место 2" завоевали премию
noimageФильм "Готти" получит сиквел спустя четверть века
Лента новостей