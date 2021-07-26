В Киеве состоится международный фестиваль короткометражек

Мероприятие пройдет в кинотеатре "Киевская Русь" и в парке Шевченко. А несколько кинопрограмм представят в онлайн-режиме.





Организаторы фестиваля составили 29 тематических кинопрограмм, которые объединяют 179 короткометражек со всего мира. В этом году на фестивале будет фокусироваться внимание на джентрификации, феминизме, открытости, поиске идентичности, юморе и чувствах.





Ретроспективу "Украинский короткий метр: становление" собираются показать в парке Шевченко, посмотреть украинские короткометражки можно будет бесплатно. В парке представят работы Катерины Горностай, Наримана Алиева, Марины Степанской, Павла Острикова, и Анатолия Лавренишина.



