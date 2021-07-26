NETFLIX показал тизер-трейлер "Армии воров"

По сюжету, к Дитеру обращается незнакомка по имени Гвендолин. Она предлагает ему сделку. Пока внимание всего мира приковано к эпидемии зомби-вируса в США, она зовет его присоединиться к команде, которая совершит грандиозное ограбление в Европе.





К роли Дитера в "Армии воров" вернется немецкий актер Маттиас Швайхёффер, он же отвечает за режиссуру приквела. Зак Снайдер выступает в проекте продюсером. Роль Гвендолин исполнит звезда "Игры престолов" и франшизы "Форсаж" Натали Эммануэль. Кроме них в команду воров войдут Гуз Хан (Рольф), Руби О. Фи (Корина) и Джонатан Коэн (Делакруа). Точную дату выхода фильма стриминг пока не называет, однако известно, что он выйдет уже этой осенью.



