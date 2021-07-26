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26 июля 21, 13:08
NETFLIX показал тизер-трейлер "Армии воров"
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Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал первый тизер-трейлер приквела майской "Армии мертвецов" Зака Снайдера, криминальной хоррор-комедии "Армия воров".
По сюжету, к Дитеру обращается незнакомка по имени Гвендолин. Она предлагает ему сделку. Пока внимание всего мира приковано к эпидемии зомби-вируса в США, она зовет его присоединиться к команде, которая совершит грандиозное ограбление в Европе.

К роли Дитера в "Армии воров" вернется немецкий актер Маттиас Швайхёффер, он же отвечает за режиссуру приквела. Зак Снайдер выступает в проекте продюсером. Роль Гвендолин исполнит звезда "Игры престолов" и франшизы "Форсаж" Натали Эммануэль. Кроме них в команду воров войдут Гуз Хан (Рольф), Руби О. Фи (Корина) и Джонатан Коэн (Делакруа). Точную дату выхода фильма стриминг пока не называет, однако известно, что он выйдет уже этой осенью.


Источник: https://www.bagnet.org/
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