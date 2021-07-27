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27 июля 21, 13:04
HBO Max готовит сериал о чернокожем Супермене
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Стриминговый сервис HBO Max сообщил о начале разработки сериала про темнокожего Супермена.
Представители студии уточнили, что речь идет не о новой версии оригинального персонажа, а о его альтернативном варианте из другой вселенной.

Проект получил рабочее название «Вал-Зод». Именно так в комиксах зовут темнокожего супермена из параллельной реальности. По сюжету оригинальных комиксов, Вал-Зод родился на Криптоне, но всю его семью убили другие злобные жители планеты.

На главную роль в проекте студия хочет привлечь Майкла Б. Джордана, который ранее был заявлен исполнителем Супермена в полнометражном фильме в киновселенной DC. Новость о темнокожем герое вызвала негодование многих фанатов.

Даже в США, где сейчас пропагандируется борьба с расизмом и равенство, пользователи социальных сетей выразили недовольство изменением расовой принадлежности одного из титульных персонажей DC.

Кроме того, недавно Warner Bros уже утвердила на роль Бэтгерл темнокожую актрису.

Источник: https://showdream.org/
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