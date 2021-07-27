HBO Max готовит сериал о чернокожем Супермене

Представители студии уточнили, что речь идет не о новой версии оригинального персонажа, а о его альтернативном варианте из другой вселенной.





Проект получил рабочее название «Вал-Зод». Именно так в комиксах зовут темнокожего супермена из параллельной реальности. По сюжету оригинальных комиксов, Вал-Зод родился на Криптоне, но всю его семью убили другие злобные жители планеты.





На главную роль в проекте студия хочет привлечь Майкла Б. Джордана, который ранее был заявлен исполнителем Супермена в полнометражном фильме в киновселенной DC. Новость о темнокожем герое вызвала негодование многих фанатов.





Даже в США, где сейчас пропагандируется борьба с расизмом и равенство, пользователи социальных сетей выразили недовольство изменением расовой принадлежности одного из титульных персонажей DC.





Кроме того, недавно Warner Bros уже утвердила на роль Бэтгерл темнокожую актрису.



