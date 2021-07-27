Бонд возвращается: вышел новый тизер саги "Не время умирать"

Поклонники "бондианы" ждут премьеру уже 25-го фильма об агенте "007" - сага "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом, Рами Малеком и Аной де Армас выйдет в украинский прокат уже 30 сентября.





Тем временем ее создатели продолжают дразнить зрителей новыми тизерами. На YouTube-канале шпионской франшизы появился свежий короткий ролик с фрагментами фильма. Главный его месседж - "Бонд возвращается".





Изначально премьера 25-ой "бондианы" планировалась на март этого года. Из-за пандемии коронавируса ее несколько раз переносили.



