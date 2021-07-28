Уилл Смит потеряет память в боевике Дэвида Литча

Постановщиком фильма по сценарию, написанному Джоном Хобером и Эрихом Хобером ("РЭД: Реальные, экстремальные, дерзкие"), выступит режиссер "Джона Уика" Дэвид Литч.





В центре сюжета картины - мужчина, который просыпается в Тихуане с отсутствием каких-либо воспоминаний. Собирая воедино свое прошлое, он выясняет, что прожил две жизни: одну как акула криминального мира, другую - как тайный агент ЦРУ.





Обязанности продюсеров разделят между собой Литч, Смит, Келли МакКормик и Джеймс Ласситер.





Среди предстоящих полнометражных проектов Смита - римейк комедии 1987 года "Самолетом, поездом, машиной", в котором он снимается вместе с Кевином Хартом, и спортивная драма "Король Ричард" о знаменитых теннисистках Венере и Серене Уильямс и их отце, Ричарде Уильямсе (Смит).





Литч недавно закончил съемки боевика "Скоростной поезд" с участием актеров класса "А", а также работает над драмой "The Fall Guy", в которой Райан Гослинг исполнит роль каскадера. В обоих проектах МакКормик выступает продюсером.



