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28 июля 21, 13:34
Уилл Смит потеряет память в боевике Дэвида Литча
Уилл Смит
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Netflix стал обладателем еще одного потенциального хита. Как сообщает издание Deadline, стриминг приобрел права на боевик "Fast & Loose" у медиакомпании STXfilms, главную роль в котором исполнит Уилл Смит.
Постановщиком фильма по сценарию, написанному Джоном Хобером и Эрихом Хобером ("РЭД: Реальные, экстремальные, дерзкие"), выступит режиссер "Джона Уика" Дэвид Литч.

В центре сюжета картины - мужчина, который просыпается в Тихуане с отсутствием каких-либо воспоминаний. Собирая воедино свое прошлое, он выясняет, что прожил две жизни: одну как акула криминального мира, другую - как тайный агент ЦРУ.

Обязанности продюсеров разделят между собой Литч, Смит, Келли МакКормик и Джеймс Ласситер.

Среди предстоящих полнометражных проектов Смита - римейк комедии 1987 года "Самолетом, поездом, машиной", в котором он снимается вместе с Кевином Хартом, и спортивная драма "Король Ричард" о знаменитых теннисистках Венере и Серене Уильямс и их отце, Ричарде Уильямсе (Смит).

Литч недавно закончил съемки боевика "Скоростной поезд" с участием актеров класса "А", а также работает над драмой "The Fall Guy", в которой Райан Гослинг исполнит роль каскадера. В обоих проектах МакКормик выступает продюсером.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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