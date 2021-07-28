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28 июля 21, 13:37
Второй трейлер новых «Охотников за привидениями» (ВИДЕО)
Охотники за привидениями: Наследники
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Компания Sony Pictures опубликовала второй трейлер фантастической комедии «Охотники за привидениями: Наследники».
Продолжение культовой франшизы Айвена Райтмана поставил его сын, Джейсон Райтман («Джуно», «Мне бы в небо»). Главные роли исполнили звезда дилогии «Оно» и сериала «Очень странные дела» Финн Вулфард, МакКенна Грейс («Тоня против всех»), Пол Радд и Кэрри Кун.

Главные герои истории — двое подростков, которые после переезда в маленький городок вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, а их дедушка оставил им загадочное наследство.

Оригинальный фильм вышел на экраны в 1984 году и стал культовым. Спустя пять лет было выпущено продолжение; два фильма собрали в мировом прокате в общей сложности $512 миллионов. В 2016-м франшизу пытались возродить, выпустив женский ребут — фильм Пола Фига получил хорошую прессу (74% положительных рецензий на Rotten Tomatoes), но был прохладно встречен зрителями.


Источник: https://www.kinomania.ru/
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