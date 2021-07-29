Шестая серия "Крепкого орешка" не состоится

По признанию продюсера Лоренцо Ди Бонавентуры, проект был закрыт после того, как компания Disney приобрела киностудию Fox, снимавшую предыдущие серии.





"Нет, этого не произойдет. Но что было действительно интересно, так это то, как именно мы придумали продолжение. Изначально это был проект, который не имел ничего общего с "Крепким орешком", а затем, в конце концов, он превратился в новый "Крепкий орешек", - отметил он..





Ранее сообщалось, что фильм получил название "МакКлейн", и в качестве режиссера его возглавит Лен Уайзман. Предполагалось, что у зрителей будет возможность встретиться с юным Джоном МакКлейном.





По слухам, обсуждалось несколько сюжетов. Часть действия должна была происходить в канун Нового 1979 года, а действие перемещаться из прошлого в настоящее. Брюс Уиллис сыграл бы современного Джона Макклейна, отставного детектива полиции Нью-Йорка, который вспоминал бы о громком деле из своего прошлого, когда он был полицейским-новичком и получил свое первое тяжелое ранение. Утверждалось также, что в работе находился еще один сценарий с событиями, происходившими в Японии.



