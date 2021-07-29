"Отряд самоубийц 2" получил 100-процентный рейтинг

На момент публикации данной заметки именно такой рейтинг был зафиксирован порталом Rotten Tomatoes на основании пяти десятков отзывов.





"Фильм значительно более занимательный, чем его предшественник, сохранивший холодный налет уныния, который пронизывает все лучшее в киноселенной DC, но с визуальной яркостью и романтикой, которые и делают столь популярными работы Ганна", - отметил Лесли Филперин из Finansial Times.





"Когда Ганн взялся за "Стражей Галактики", он превратил чепуху в золото для Marvel. Придав "Отряду самоубийц" такое же озорство и такую же сюрреалистическую жилку, он сделал то же самое для DC", - полагает Оли Ричардс из Empire Magazine.





"Этот фильм не только создает атмосферу омерзительного удовольствия, которая ускользала от его предшественника, но и рассказывает историю, за которой хочется следить", - написал Джон ДеФо из The Hollywood Reporter.





"Отряд самоубийц" Джеймса Ганна, является одновременно порочно занимательным и бесстыдно развратным развлечением, действие которого разворачивается в киновселенной DC", считает Молли Фриман из Screen Rant.



