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30 июля 21, 13:14
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney
Скарлетт Йоханссон
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Одновременный выход Черной вдовы на онлайн-сервисе и в кинотеатрах нарушил контракт между звездой и компанией, утверждается в иске.
Актриса Скарлетт Йоханссон 29 июля подала в суд на компанию Disney из-за онлайн-показов фильма Черная вдова, сообщает CNN.
 
В исковых документах, которые были поданы в суд Лос-Анджелеса, указано, что значительная часть гонорара актрисы приходится на часть выручки от продажи билетов в кинотеатрах.
 
"Disney намеренно без юридических оснований обусловил нарушение контракта со стороны Marvel (Marvel Entertainment, входит в группу компаний Disney), чтобы не дать госпоже Йоханссон получить полную выгоду от ее контракта с Marvel", – говорится в исковом заявлении.
Представители Disney отметили, что их "печалит и расстраивает тот факт, что иск игнорирует последствия пандемии коронавируса для киноиндустрии. В компании полагают, что соблюдают контракт с Йоханссон.

"Выпуск Черной вдовы на Disney+ с премиум-подпиской значительно увеличил ее возможность заработать дополнительные средства помимо тех 20 миллионов долларов, которые она получила на сегодняшний день", – подчеркнули в Disney.

Адвокат звезды Джон Берлински заявил, что выпуская такие фильмы, как Черная вдова на стриминге Disney +, компания "пытается увеличить количество подписчиков и тем самым повысить стоимость своих акций", а не борется с последствиями COVID-19.

Фильм Черная вдова с Йоханссон в главной роли вышел в прокат 9 июля. Картина собрала 156 миллионов долларов в США и 160 миллионов долларов в других странах.

Также стало известно, что действия Disney раскритиковала Ассоциация владельцев кинотеатров. В организации полагают, что одновременный выпуск Черной вдовы на стриминговой платформе и больших экранах стал причиной обвала сборов во второй уикенд и способствовал распространению пиратской копии фильма.

Источник: https://korrespondent.net/
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