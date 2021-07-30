Джоди Уиттакер покидает сериал "Доктор Кто"

Эту новость, которую ожидали все поклонники научно-фантастического сериала, подтверждает издание The Hollywood Reporter.





Уиттакер, которая присоединилась к сериалу в 2017 году, став Тринадцатым Доктором и первой женщиной, сыгравшей культового Повелителя Времени, уйдет из культового шоу вместе с шоураннером Крисом Чибнеллом после трех сезонов.





Дуэт собирается покинуть ТАРДИС в трех специальных выпусках "Доктора Кто", кульминацией которых станет выпуск, описываемый BBC как "эпический блокбастер". Он выйдет в эфир осенью 2022 года в рамках празднования столетия британского канала.





"В 2017 году я получила в подарок великолепную коробку, в которой лежали туфли 13-го размера. Я и представить себе не могла, какие увлекательные приключения, миры и чудеса мне предстояло в них пережить", - сказал Уиттакер, которую хвалили за ее многослойное, душевное, забавное и вдохновляющее изображение Доктора.





Чибнелл, утвердивший Уиттакер на роль Повелителя Времени и с которой он раньше работал в драме "Убийство на пляже", сказал: "Мы с Джоди заключили договор "три сезона и - уходим" друг с другом в начале этого фейерверка, который бывает раз в жизни. Итак, теперь наша смена закончена, и мы возвращаем ключи от ТАРДИС".



