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30 июля 21, 13:59
Джоди Уиттакер покидает сериал "Доктор Кто"
Джоди Уиттакер
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Исполнительница роли Тринадцатого Доктора в популярном британском сериале "Доктор Кто" Джоди Уиттакер покидает свой пост.
Эту новость, которую ожидали все поклонники научно-фантастического сериала, подтверждает издание The Hollywood Reporter.

Уиттакер, которая присоединилась к сериалу в 2017 году, став Тринадцатым Доктором и первой женщиной, сыгравшей культового Повелителя Времени, уйдет из культового шоу вместе с шоураннером Крисом Чибнеллом после трех сезонов.

Дуэт собирается покинуть ТАРДИС в трех специальных выпусках "Доктора Кто", кульминацией которых станет выпуск, описываемый BBC как "эпический блокбастер". Он выйдет в эфир осенью 2022 года в рамках празднования столетия британского канала.

"В 2017 году я получила в подарок великолепную коробку, в которой лежали туфли 13-го размера. Я и представить себе не могла, какие увлекательные приключения, миры и чудеса мне предстояло в них пережить", - сказал Уиттакер, которую хвалили за ее многослойное, душевное, забавное и вдохновляющее изображение Доктора.

Чибнелл, утвердивший Уиттакер на роль Повелителя Времени и с которой он раньше работал в драме "Убийство на пляже", сказал: "Мы с Джоди заключили договор "три сезона и - уходим" друг с другом в начале этого фейерверка, который бывает раз в жизни. Итак, теперь наша смена закончена, и мы возвращаем ключи от ТАРДИС".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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