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31 июля 21, 12:54
У семейной комедии Netflix «День "да"» будет сиквел
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Дженнифер Гарнер заключила большую сделку с Netflix, в рамках которой снимется в целом ряде фильмов стримера.
Одним из первых проектов в рамках нового контракта станет сиквел семейной комедии «День "да"», в которой Гарнер сыграла главную роль. Актриса вернется к образу своей героини Эллисон Торрес, которая в течение одного дня разрешала своим детям абсолютно всё. Гарнер также выступит в качестве продюсера сиквела. Первая часть вышла в марте этого года.

Еще до заключения сделки с Netflix Дженнифер подписалась на роли в двух проектах стримера — фантастической ленте «Имя наше — Адам» (The Adam Project) и комедии об обмене телами «Family Leave». В «Адаме» также снимутся Райан Рейнольдс, Зои Салдана и Марк Руффало; главный герой истории — астронавт, который попадает в прошлое и встречает там себя 13-летнего.

Комедия «Family Leave» основана на бестселлере Эми Круз Розенталь (как и «День "да"») и расскажет о простой американской семье Бреннеров, члены которой чудесным образом поменялись телами с другой семьей, живущей на противоположном конце света. Двум семействам нужно встретиться, чтобы вместе понять, как вернуть всех на свои места, пока ситуация не стала необратимой.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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