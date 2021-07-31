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31 июля 21, 13:15
Три горячие кинопремьеры недели
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Кейт Бекинсейл, Дуэйн "Скала" Джонсон, Эмили Блант и новый триллер от Найта Шьямалана уже ждут вас в кинотеатрах.
Июль 2021 года успел порадовать нас кинопремьерой с киновселенной Marvel "Черная вдова", украинской премьерой Романа Балаяна "Мы есть. Мы рядом" и экшн-комедией с Линой Хиди и Карен Гиллан в "Пороховом коктейле". Теперь нас ждут еще три премьеры самых ожидаемых фильмов лета 2021 года.

1. Время

Дата премьеры: 22 июля 2021
Оригинальное название: Old

Новый триллер Найта Шьямалана, которым, говорят, режиссер пытается реабилитироваться после провального проката предыдущего фильма "Стекло". Вас ждет необычная история об обычной семье, которая приехала отдыхать на тропический остров. Всю идиллию расслабления и отдыха разрушат непонятные вещи, которые начнут происходить с их телами. И они поймут – пляж заставляет их очень быстро стареть, сокращая всю их жизнь к одному текущему дню... Станет ли этот вечер последним в их жизни?

2. Круиз по джунглям

Дата премьеры: 29 июля 2021
Оригинальное название: Jungle Cruise

В приключенческом фильме увидим Дуэйна "Скала" Джонсона в роли капитана парохода. Действия фильма разворачиваются в начале ХХ века. Герой Дуэйна пытается найти уникальное лечебное дерево Амазонки вместе с британской путешественницей-исследовательницей (Эмили Блант). Поэтому их ждет опасное путешествие по джунглям Амазонки в поисках загадочного дерева.

3. Красотка на драйве

Дата премьеры: 29 июля 2021
Оригинальное название: Jolt

Линде – настоящая зажигательная красавица, ее ярости позавидует любой солдат. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе специальное устройство, которое помогает ей справляться со своими чувствами. Неожиданно ее нового парня жестоко убивают. И теперь у нее есть весомый повод, чтобы хорошенько проучить весь преступный мир города, чтобы только узнать правду и наказать всех виновных.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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