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2 августа 21, 11:12
Том Хэнкс получил роль в фильме Уэса Андерсона
Том Хэнкс
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В предстоящем проекте Уэса Андерсона стало на одного лауреата премии "Оскар" больше.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Том Хэнкс присоединился к актерскому составу, в котором на момент написания заметки уже числятся Билл Мюррэй, Тильда Свинтон и Эдриан Броуди.

Насколько велика будет роль Хэнкса, пока ясно, однако источники утверждают, что она, скорее всего, будет эпизодической. Хэнкс прежде никогда не снимался у Андерсона, который, как правило, предпочитает работать с определенной группой актеров, кочующих из одного его фильма в другой.

Ожидается, что съемки фильма, к которому Андерсон сам напишет сценарий, пройдут в Испании. О сюжете ничего не известно. Что касается новой работы режиссера, комедийной драмы "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"", дебют которой состоялся на Каннском кинофестивале 2021, то широкой публике она будет представлена в октябре текущего года.

Хэнкс, которого в последний раз видели в драме "Новости со всех концов света", в следующий раз появится на экране в научно-фантастическом фильме "Финч", который выйдет на Apple TV+. Также среди предстоящих проектов с участием актера - мюзикл База Лурмана "Элвис Пресли" и "Пиноккио" Роберта Земекиса, в котором Хэнкс сыграет Джеппетто.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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