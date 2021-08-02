Том Хэнкс получил роль в фильме Уэса Андерсона

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Том Хэнкс присоединился к актерскому составу, в котором на момент написания заметки уже числятся Билл Мюррэй, Тильда Свинтон и Эдриан Броуди.





Насколько велика будет роль Хэнкса, пока ясно, однако источники утверждают, что она, скорее всего, будет эпизодической. Хэнкс прежде никогда не снимался у Андерсона, который, как правило, предпочитает работать с определенной группой актеров, кочующих из одного его фильма в другой.





Ожидается, что съемки фильма, к которому Андерсон сам напишет сценарий, пройдут в Испании. О сюжете ничего не известно. Что касается новой работы режиссера, комедийной драмы "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"", дебют которой состоялся на Каннском кинофестивале 2021, то широкой публике она будет представлена в октябре текущего года.





Хэнкс, которого в последний раз видели в драме "Новости со всех концов света", в следующий раз появится на экране в научно-фантастическом фильме "Финч", который выйдет на Apple TV+. Также среди предстоящих проектов с участием актера - мюзикл База Лурмана "Элвис Пресли" и "Пиноккио" Роберта Земекиса, в котором Хэнкс сыграет Джеппетто.



