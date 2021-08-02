Фильм "Круиз по джунглям" возглавил прокат

В свои первые выходные она заработала 34 миллиона долларов, еще 30 миллионов долларов потратили на возможность просмотра абоненты Disney+.





Чуть более 27,6 миллиона долларов фильм собрал в международном прокате. Таким образом, его совокупные сборы превысили 91 миллион долларов. Естественно, такой старт не может считаться успешным для проекта общая стоимость которого, включая производственный бюджет, расходы на продвижение и маркетинг, оценивается в 360 миллионов долларов.





Как бы там ни было, Дуэйн Джонсон уже обратился со словами благодарности ко всем зрителям "Круиза по джунглям", которые "помогли ему занять первое место".





"Мы столкнулись со многими проблемами, но в конечном счете курс был сохранен и мы смогли порадовать семьи по всему миру как КИНОТЕАТРАХ по всему миру, так и в ваших ГОСТИНЫХ в эти выходные! А пока я просто повторю то, о чем шепчутся на площадях, что "Круиз по джунглям" идет с такой скоростью, с какой этим летом удавалось ни одному другому фильму", - прокомментировал он.



