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3 августа 21, 12:45
Объявлена дата премьеры сериала "Властелин колец"
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Амбициозная экранизация произведения "Властелин колец", которую запустила в производство студия Amazon, наконец-то обрела подтвержденную официально дату премьеры.
Дебютный сезон будет представлен зрителям в пятницу, 2 сентября 2022 года, на площадке Prime Video. Также создатели шоу продемонстрировали первый кадр, который можно оценить в высоком разрешении на странице "Властелина колец" в нашем каталоге.

"Как говорит Бильбо:” Теперь я думаю, что вполне готов отправиться в другое путешествие", - прокомментировали шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. - “Стремление вдохнуть новую жизнь в Средиземье в течение многих месяцев были приключением всей жизни. Мы не можем дождаться момента, когда у фанатов появится возможность окунуться в него"

Ранее стало известно, что Amazon потратит примерно 465 миллионов долларов только на создание первого сезона сериала, а студия уже взяла на себя обязательство произвести несколько сезонов. Эти впечатляющие цифры делают новую экранизацию "Властелина колец" самым дорогим телевизионным шоу всех времен.

Официальное описание гласит: “Властелин колец " впервые оживит на экранах героические легенды Второй эпохи истории Средиземья. Эта эпическая драма разворачивается за тысячи лет до событий "Хоббита" Дж. Р.Р. Толкина и "Властелина колец" и перенесет зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, королевства поднимались к славе и рушились".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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