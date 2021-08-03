Джулианна Мур сыграет аферистку в новом проекте Apple

Сюжет, который находился в списке лучших неспродюсированных сценариев, вращается вокруг аферистки, обрабатывающей миллиардеров Манхэттена. Однажды она знакомится с мошенником, который не уступает ей умом и хитростью, и вместе они разрабатывают новую дерзкую аферу.





Проект напоминает "Фокус", в котором сыграли Уилл Смит и Марго Робби. Партнером Джулианны Мур выступит Себастьян Стэн, известный по роли Зимнего солдата в блокбастерах Marvel.





В режиссерском кресле находится Бенжамин Карон, работавший над британскими сериалами "Шерлок", "Корона", а также над предстоящим диснеевским шоу "Эндор", телевизионным спин-оффом фильма "Изгой-один. Звездные войны: Истории".



