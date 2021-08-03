Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.92
USD
26.84
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
3 августа 21, 12:47
Джулианна Мур сыграет аферистку в новом проекте Apple
Джулианна Мур
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Актриса исполнит главную роль в фильме под названием "Острее" (Sharper), который выйдет на стриминге Apple TV+.
Сюжет, который находился в списке лучших неспродюсированных сценариев, вращается вокруг аферистки, обрабатывающей миллиардеров Манхэттена. Однажды она знакомится с мошенником, который не уступает ей умом и хитростью, и вместе они разрабатывают новую дерзкую аферу.

Проект напоминает "Фокус", в котором сыграли Уилл Смит и Марго Робби. Партнером Джулианны Мур выступит Себастьян Стэн, известный по роли Зимнего солдата в блокбастерах Marvel.

В режиссерском кресле находится Бенжамин Карон, работавший над британскими сериалами "Шерлок", "Корона", а также над предстоящим диснеевским шоу "Эндор", телевизионным спин-оффом фильма "Изгой-один. Звездные войны: Истории".

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Джиллиан Андерсон присоединилась к новому проекту
Братья Энтони Руссо и Джо Руссо возьмутся за новый проект
Актрисы Marvel готовят секретный проект
Дуа Липа дебютирует в кино в звездном триллере Мэттью Вона
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Объявлена дата премьеры сериала "Властелин колец"
Лента новостей