Кристиан Бэйл стал убийцей в новом фильме

Бэйл сыграет персонажа по имени Горр Убийца богов. Само собой, он станет главным врагом Криса Хемсворта, вернувшегося к амплуа бога грома и молнии. В Сети уже появились первые кадры со съемок.





Кристиан получил каноничный серебряный плащ и стальные доспехи. Кроме того, в комиксах его персонаж инопланетного происхождения, а значит, актеру придется носить специальную маску, чтобы на неё наложили графику.





Отметим, что новый фильм Marvel с Крисом и Кристианом должен выйти уже в 2022 году. Он получил название «Тор: Любовь и гром», а режиссером выступил Тайка Вайтити, снявший «Тора: Рагнарек».



