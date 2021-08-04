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4 августа 21, 11:36
Кристиан Бэйл стал убийцей в новом фильме
Кристиан Бэйл
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47-летний актер Кристиан Бэйл недавно стал полноценным членом киновселенной Marvel. Однако на этот раз он получил роль суперзлодея в новом фильме о злоключениях Тора.
Бэйл сыграет персонажа по имени Горр Убийца богов. Само собой, он станет главным врагом Криса Хемсворта, вернувшегося к амплуа бога грома и молнии. В Сети уже появились первые кадры со съемок.

Кристиан получил каноничный серебряный плащ и стальные доспехи. Кроме того, в комиксах его персонаж инопланетного происхождения, а значит, актеру придется носить специальную маску, чтобы на неё наложили графику.

Отметим, что новый фильм Marvel с Крисом и Кристианом должен выйти уже в 2022 году. Он получил название «Тор: Любовь и гром», а режиссером выступил Тайка Вайтити, снявший «Тора: Рагнарек».

Источник: http://rusjev.net/
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