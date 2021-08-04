Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.88
USD
26.90
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
4 августа 21, 11:47
Николас Холт сыграет знаменитого фаната Дракулы
Николас Холт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Создатели спин-оффа "Дракулы", который планируется посвятить верному последователю легендарного вампира Ренфилду, нашли исполнителя главной роли.
Им станет британский актер Николас Холт, знакомый зрителям по роли Зверя в серии экранизаций комиксов Marvel о Людях Икс.

Персонаж упоминался в романе Брэма Стокера 1897 года "Дракула" как пациент психиатрической больницы с навязчивой идеей пить кровь, что, по его мнению, позволит ему обрести бессмертие. Он кланяется присягает на верность королю вампиров, который в ответ кормит его насекомыми и крысами и обещает за службу наградить вечной жизнью.

Ренфилд неоднократно появлялся на экране, в том числе был сыгран Дуайтом Фраем в экранизации 1931 года и Томом Уэйтсом в адаптации Фрэнсиса Форда Копполы 1992 года.

Напомним, что о намерении студии Universal снять такой фильм впервые было объявлено еще в 2019 году. Какое-то время постановщиком числился Декстер Флетчер. Но затем его сменил режиссер фантастического фильма "Война будущего" Крис МакКей.

Ожидается, что проект будет основан не только на литературном первоисточнике, но также и на оригинальных идеях Роберта Киркмана, автора сериала "Ходячие мертвецы".

Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Режиссер "Вечных" превратит "Дракулу" в вестерн
Звезда «Игры престолов» сыграет невесту Дракулы
Генри Кавилл снова сыграет шпиона
Анна Кендрик сыграет в женском триллере "Alice, Darling"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кристиан Бэйл стал убийцей в новом фильме
Лента новостей