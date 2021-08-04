Николас Холт сыграет знаменитого фаната Дракулы

Им станет британский актер Николас Холт, знакомый зрителям по роли Зверя в серии экранизаций комиксов Marvel о Людях Икс.





Персонаж упоминался в романе Брэма Стокера 1897 года "Дракула" как пациент психиатрической больницы с навязчивой идеей пить кровь, что, по его мнению, позволит ему обрести бессмертие. Он кланяется присягает на верность королю вампиров, который в ответ кормит его насекомыми и крысами и обещает за службу наградить вечной жизнью.





Ренфилд неоднократно появлялся на экране, в том числе был сыгран Дуайтом Фраем в экранизации 1931 года и Томом Уэйтсом в адаптации Фрэнсиса Форда Копполы 1992 года.





Напомним, что о намерении студии Universal снять такой фильм впервые было объявлено еще в 2019 году. Какое-то время постановщиком числился Декстер Флетчер. Но затем его сменил режиссер фантастического фильма "Война будущего" Крис МакКей.





Ожидается, что проект будет основан не только на литературном первоисточнике, но также и на оригинальных идеях Роберта Киркмана, автора сериала "Ходячие мертвецы".



