«Не дыши 2» - напряжённый и полный жестокости трейлер

И ролик получился по-настоящему мрачным — в самый раз для тех, кто ждёт от фильма жестокости, разнообразных ловушек и напряжения.

Действие продолжения развивается через восемь лет после событий оригинала, в котором в дом слепого престарелого мужчины Нормана решают ворваться грабители.





Теперь герой скрывает своё тёмное прошлое и выступает наставником девочки Феникс, которая становится для него практически дочерью.





Но всё меняется, когда дом вновь атакуют неизвестные, которые пришли за девочкой и знают о грехах Нормана.





Пытаясь защитить Феникс, главный герой вновь выпускает на волю внутреннего монстра, которого держал втайне.



