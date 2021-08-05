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5 августа 21, 12:58
«Не дыши 2» - напряжённый и полный жестокости трейлер
И ролик получился по-настоящему мрачным — в самый раз для тех, кто ждёт от фильма жестокости, разнообразных ловушек и напряжения.
Действие продолжения развивается через восемь лет после событий оригинала, в котором в дом слепого престарелого мужчины Нормана решают ворваться грабители.
Теперь герой скрывает своё тёмное прошлое и выступает наставником девочки Феникс, которая становится для него практически дочерью.
Но всё меняется, когда дом вновь атакуют неизвестные, которые пришли за девочкой и знают о грехах Нормана.
Пытаясь защитить Феникс, главный герой вновь выпускает на волю внутреннего монстра, которого держал втайне.
Источник: https://showdream.org/