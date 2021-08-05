Рассел Кроу снимет триллер "Poker Face"

Это связано с жесткими антиковидными ограничениями в Сиднее, где пройдут съемки картины. Американцу Фледеру проблематично попасть в Австралию, чтобы начать производство картины, а у Кроу есть австралийское гражданство.





"Poker Face" расскажет о миллиардере по имени Джейк (Кроу), который приглашает друзей детства в свое поместье в Майами, чтобы сыграть с ними в покер. Ставки в игре оказываются высоки, особенно тогда, когда на особняк нападает опасный захватчик.





В ленте также появятся Лиам Хемсворт, Эльса Патаки (сыграет крупье) и фронтмен Wu-Tang Clan RZA.





О дате выхода не уточняется.



