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5 августа 21, 12:59
Рассел Кроу снимет триллер "Poker Face"
Это связано с жесткими антиковидными ограничениями в Сиднее, где пройдут съемки картины. Американцу Фледеру проблематично попасть в Австралию, чтобы начать производство картины, а у Кроу есть австралийское гражданство.
"Poker Face" расскажет о миллиардере по имени Джейк (Кроу), который приглашает друзей детства в свое поместье в Майами, чтобы сыграть с ними в покер. Ставки в игре оказываются высоки, особенно тогда, когда на особняк нападает опасный захватчик.
В ленте также появятся Лиам Хемсворт, Эльса Патаки (сыграет крупье) и фронтмен Wu-Tang Clan RZA.
О дате выхода не уточняется.
Источник: https://kinoafisha.ua/