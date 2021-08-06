Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.66
USD
26.82
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
6 августа 21, 12:20
HBO Max отказался от съемок спин-оффа "Сияния"
Сияние
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
HBO Max отказался от намерения снимать сериал "Overlook", являющегося спин-оффом знаменитого хоррора "Сияние". Об этом сообщает издание TheWrap.
Студия Warner Bros. Television, подразделение материнской компании Warner Bros., продюсировавшей фильм Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга, и компания Джея Джея Абрамса Bad Robot выставят сериал на торги. Проект разрабатывался с апреля 2020 года, но так и не был заказан к производству потоковым сервисом, принадлежащим WarnerMedia.

Сценарий к сериалу "Overlook" написан Дастином Томасоном и Скоттом Броу. Проект в жанре триллера и ужаса "вдохновлен и использует знаковых персонажей" из романа Кинга. Шоу "исследует нерассказанные, ужасающие истории самого известного отеля с привидениями в американской беллетристике".

Абрамс и глава Bad Robot Бен Стивенсон разделят обязанности исполнительных продюсеров потенциального сериала.

"Overlook" является еще одним совместным проектом Кинга, Bad Robot и Warner Bros. TV. До этого они сняли "Историю Лизи" для Apple TV+ и "Касл-Рок" и "11.22.63" для Hulu.

Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Netflix разрабатывает спин-офф фильма «Птичий короб»
HBO снимет еще три спин-оффа "Игры престолов"
Netflix снимет спин-офф сериала "Бриджертоны"
Стартовали съемки новых "Зловещих мертвецов"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У фантастического фильма "Хроника" будет женский сиквел
Лента новостей