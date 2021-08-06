HBO Max отказался от съемок спин-оффа "Сияния"

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6 августа 21, 12:20
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Студия Warner Bros. Television, подразделение материнской компании Warner Bros., продюсировавшей фильм Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга, и компания Джея Джея Абрамса Bad Robot выставят сериал на торги. Проект разрабатывался с апреля 2020 года, но так и не был заказан к производству потоковым сервисом, принадлежащим WarnerMedia.
Сценарий к сериалу "Overlook" написан Дастином Томасоном и Скоттом Броу. Проект в жанре триллера и ужаса "вдохновлен и использует знаковых персонажей" из романа Кинга. Шоу "исследует нерассказанные, ужасающие истории самого известного отеля с привидениями в американской беллетристике".
Абрамс и глава Bad Robot Бен Стивенсон разделят обязанности исполнительных продюсеров потенциального сериала.
"Overlook" является еще одним совместным проектом Кинга, Bad Robot и Warner Bros. TV. До этого они сняли "Историю Лизи" для Apple TV+ и "Касл-Рок" и "11.22.63" для Hulu.
Источник: https://www.kinonews.ru/