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6 августа 21, 12:22
У фантастического фильма "Хроника" будет женский сиквел
Но ожидать возвращения части знакомых персонажей не стоит. По словам продюсера проекта Джона Дэвиса, сиквел будет женским.
"Фильм "Хроника" был лучшей из инвестиций, среди тех, что я когда-либо делал в фильмы. Мы сняли его за 12 миллионов долларов, а собрал он 126,6 миллиона долларов по всему миру. У картины был внушительный шлейф и множитель. В общем, это один из самых финансово успешных фильмов в моем активе. Мы сейчас работаем над "Хроникой 2", и я думаю, что это будет здорово. Мы сотрудничаем со студией Fox (20th Century Studios). Это даст нам шанс рассказать историю по-другому. Мы расскажем об этом с женской точки зрения. Пройдет десять лет с тех пор, как первое событие произошло в Сиэтле", - прокомментировал он. По словам продюсера, в центре сюжета окажутся "молодые женщины, только что окончившие колледж".
Напомним, что "Хроники" вышли в прокат в 2012 году. Главные роли в ленте исполнили Дэйн ДеХаан и Майкл Б. Джордан. По сюжету группа молодых людей находит странный артефакт, который наделяет их суперспособностями.
Источник: https://www.kinonews.ru/