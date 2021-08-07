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Кино
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7 августа 21, 13:42
Клинт Иствуд вернется на большие экраны в новом вестерне
Клинт Иствуд
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Для знаменитого актера возраст не помеха, он продюсирует, режиссирует и одновременно исполняет главную роль.
 Действие разворачивается в середине 70-х. Босс ставит старого ковбоя перед выбором: либо увольнение, либо герой должен помочь его сыну перебраться из Мексики в Техас. В ходе путешествия судьба не раз проверит стойкость и мужество главного героя.

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures доступен трейлер фильма, а премьера состоится на HBO Max уже 17 сентября. Картина станет экранизацией романа Ричарда Нэша. Помимо Иствуда в съемках приняли участие Ана Рей («Блудливая Калифорния», «Клиника»), Дуайт Йоакам («Голиаф»), Горасио Гарсиа Рохас, Фернанда Уррехола (известные по сериалу «Нарко: Мексика») и другие.

Переход актера от ролей меткого стрелка классических «спагетти-вестернов» 70-х к производству более современного кино пришелся по душе не всем критикам, однако зрители, без сомнения, захотят оценить новое творение «самой быстрой руки на Диком Западе».

Источник: https://newsyou.info/
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