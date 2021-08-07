Второй трейлер «Венома 2» (ВИДЕО)

Эдди (Том Харди) и Веном по-прежнему смешно собачатся друг с другом — паразит-инопланетянин устал себя сдерживать и хочет больше свободы: он уверен, что они с Эдди «не прятаться должны, а жрать плохих людей».





Во второй части Эдди и Веному придется противостоять другому тандему — серийному убийце Кэседи (Вуди Харрельсон) и симбиоту Карнажу, который жаждет кровавой бойни. Злобная тварь наводит ужас даже на Венома, обычно готового ввязаться в любую драку. Впрочем, в обмен на разрешение «жрать плохих людей» симбиот-хулиган согласен сразиться даже с Карнажем.





«Веном 2» стартует в российском прокате 16 сентября. Первая часть, вышедшая на экраны в 2018 году, была уничтожена критиками (всего 29% положительных рецензий на RottenTomatoes), но при этом стала кассовым хитом, собрав в мировом прокате $856,1 млн при $100-миллионном бюджете.



