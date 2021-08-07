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7 августа 21, 14:20
Второй трейлер «Венома 2» (ВИДЕО)
Веном 2
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Студия Sony опубликовала второй трейлер «Венома 2», в котором, по сравнению с первым роликом, еще больше Карнажа, а значит и визуальных эффектов.
Эдди (Том Харди) и Веном по-прежнему смешно собачатся друг с другом — паразит-инопланетянин устал себя сдерживать и хочет больше свободы: он уверен, что они с Эдди «не прятаться должны, а жрать плохих людей».

Во второй части Эдди и Веному придется противостоять другому тандему — серийному убийце Кэседи (Вуди Харрельсон) и симбиоту Карнажу, который жаждет кровавой бойни. Злобная тварь наводит ужас даже на Венома, обычно готового ввязаться в любую драку. Впрочем, в обмен на разрешение «жрать плохих людей» симбиот-хулиган согласен сразиться даже с Карнажем.

«Веном 2» стартует в российском прокате 16 сентября. Первая часть, вышедшая на экраны в 2018 году, была уничтожена критиками (всего 29% положительных рецензий на RottenTomatoes), но при этом стала кассовым хитом, собрав в мировом прокате $856,1 млн при $100-миллионном бюджете.


Источник: https://www.kinomania.ru/
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