Режиссер «Живой стали» хочет снять сиквел

Научно-фантастический боевик 2011 года рассказывал историю бывшего боксера Чарли Кентона, который пытался заработать с помощью поединков роботов, но при этом должен был наладить отношения с сыном. В главных ролях киноленты сыграли Хью Джекман, Энтони Маки, Эванджелин Лили и Дакота Гойо.





Звезда кинофраншизы «Люди Икс», исполнивший роль Росомахи, уже несколько лет шутливо соперничает с Райаном Рейнольдсом. Актеры часто подкалывают друг друга посредством соцсетей. Однако теперь, похоже, они поучаствуют в одном проекте.





В 2016 году стало известно, что «Живая сталь» получит продолжение. Ее постановщиком назначен Шон Леви, чей фильм «Главный герой» с Рейнольдсом выйдет в кинотеатрах 12 августа.





«Ну, я скажу так, мы с Хью никогда не переставали чувствовать любовь к «Живой стали». Мы с Хью буквально на прошлой неделе говорили об этом. Так что я бы никогда не сказал «никогда» по поводу сиквела. Кроме того, мы с Хью друзья. Мы с Райаном друзья. Я соберу их вместе. Будь то в «Живой стали» или в другом фильме, я буду руководить этими двумя удивительными парнями и дорогими друзьями в своем фильме», — резюмировал Леви.



