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8 августа 21, 13:52
Режиссер «Живой стали» хочет снять сиквел
Живая сталь
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Режиссер кинофраншизы «Живая сталь» Шон Леви хочет, чтобы в сиквеле главные роли исполнили актеры Хью Джекман и Райан Рейнольдс.
Научно-фантастический боевик 2011 года рассказывал историю бывшего боксера Чарли Кентона, который пытался заработать с помощью поединков роботов, но при этом должен был наладить отношения с сыном. В главных ролях киноленты сыграли Хью Джекман, Энтони Маки, Эванджелин Лили и Дакота Гойо. 

Звезда кинофраншизы «Люди Икс», исполнивший роль Росомахи, уже несколько лет шутливо соперничает с Райаном Рейнольдсом. Актеры часто подкалывают друг друга посредством соцсетей. Однако теперь, похоже, они поучаствуют в одном проекте.

В 2016 году стало известно, что «Живая сталь» получит продолжение. Ее постановщиком назначен Шон Леви, чей фильм «Главный герой» с Рейнольдсом выйдет в кинотеатрах 12 августа.

«Ну, я скажу так, мы с Хью никогда не переставали чувствовать любовь к «Живой стали». Мы с Хью буквально на прошлой неделе говорили об этом. Так что я бы никогда не сказал «никогда» по поводу сиквела. Кроме того, мы с Хью друзья. Мы с Райаном друзья. Я соберу их вместе. Будь то в «Живой стали» или в другом фильме, я буду руководить этими двумя удивительными парнями и дорогими друзьями в своем фильме», — резюмировал Леви.

Источник: https://storinka.com.ua/
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