Эштон Катчер сыграет в романтической комедии с Риз Уизерспун

Речь идет о проекте стриминга Netflix "Your Place or Mine", основанного на оригинальном сценарии Алин Брош МакКенны ("Круэлла"). Главную женскую роль в ромкоме исполнит Риз Уизерспун, а для МакКенны фильм станет режиссерским дебютом в полнометражном кино.





По сюжету фильма два лучших друга, живущие в разных концах страны, меняются домами на неделю и обнаруживают, что полностью изменили свои жизни. Обязанности исполнительных продюсеров разделят между собой Джейсон Бейтман, Майкл Костиган, Уизерспун и МакКенна.





У Бейтмана давнее и успешное сотрудничество с Netflix: драма "Озарк", в котором он выступает режиссером, исполнительным продюсером и ведущим актером, пользуется большим успехом у зрителей и критиков. Катчер так же имеет опыт работы со стримингом - актер снялся в сериале "Ранчо" и выступал исполнительным продюсером. Катчер известен широкой публике участием в таких картинах как "Эффект бабочки", "День Святого Валентина", "Больше чем секс", "Джобс: Империя соблазна" и других.



