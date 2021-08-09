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9 августа 21, 12:49
5 новых сериалов от Netflix
Netflix
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Представляем сериалы августа от Netflix. Поклонники любого жанра найдут тут для себя сериал по душе: тот который займет вас не на один вечер!
С 2011 года, когда компания Netflix начала производить оригинальные сериалы, начав с нашумевшей политической драмы "Карточный домик" и тюремной трагикомедии "Оранжевый — хит сезона", их ассортимент значительно расширился, а армия поклонников выросла до 203 миллионов подписчиков. Фокус собрал "горячую" пятерку сериалов Netflix на август 2021 года.

Напомним, Netflix славится тем, что сразу выпускает весь сезон в эфир, не заставляя зрителя маяться в ожидании новой серии!

Сериал "В Скарнесе не умирают"

Post Mortem: No One Dies in Skarnes
Премьера: 25 августа

Оригинальный норвежский мистический детектив с элементами триллера и черной комедии, что весьма несвойственно для норвежских сериалов.
Это история о девушке по имени Халланген, которая приходит в себя на столе для вскрытия. Полицейские, нашедшие ее тело, уверяют, что она была мертвее мертвого, потому и попала в морг. Однако после своего "воскресения" Халланген понимает, что теперь она слышит биение чужого пульса и больше может спать по ночам. Более того, она явно связана с серией загадочный происшествий, что случились до ее псевдосмерти.

Режиссер: Харольд Цварт ("Операция "Мертвый снег").

Сериал "Новый вишневый вкус"

Brand New Cherry Flavor
Премьера: 13 августа

Сериал о грязных тайнах Голливуда образца 1990-х. Главная героиня по имени Лиза отправляется покорять киностудии, как режиссер, но становится жертвой влиятельного продюсера. Ради мести Лиза обращается к ведьме и тут сюжет закручивается в сторону магии, секса и разврата.

Шоураннером выступает Ник Антоска, который ранее занимался сериалами "Ганнибал" и "Притворство". Сериал основан на одноименном романе Тодда Гримсона.

Сериал "Не случайность"

Hit & Run
Премьера: 6 августа

Криминальный израильский триллер от создателей предыдущего хита Netflix "Фауда". Главную роль исполняет израильский актер Лиор Раз.
Его герой, примерный семьянин Азулай, потерял жену в тель-авивской аварии, однако не может справиться с потерей и начинает расследование, которое заводит его в США. Ведь оказывается, что у его жены, американской танцовщицы, немало тайн.

Сериал "Кликбейт"

Clickbait
Премьера: 25 августа

Этот американо-австралийский минисериал снят на злобу дня и исследует тему неконтролированного влияния социальных сетей на нашу жизнь. Хотя по сценарию события происходят в США, снимали шоу в Мельбурне.
Главный герой сериала — Ник Брюер, примерный семьянин. Он становится жертвой похищения, а после в Сети появляется видео, на котором Ник признается, что он абьюзер. Но это событие оценивают восемь разных людей. И ситуация оказывается куда сложнее, чем кажется.

Сериал "Завкаф" / "Кафедра"

The Chair
Премьера: 20 августа

Сценарий к этому минисериалу написала актриса Аманда Пит, что стало ее дебютом в этом нелегком деле, она же и стала исполнительным продюсером. Главную роль в нем исполнила Сандра О, звезда сериалов "анатомия страсти" и "Убивая Еву".
Сандра О играет роль профессора, которая неожиданно для себя становится завкафедрой английского языка в вымышленном университете Пембрук. Должность проблемная, а профессор Джи-Юн Ким – первая женщина на этой должности, так что стоит ждать неожиданного развития сюжета.

Тем более, что исполнительными продюсерами сериала выступили Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс и Бернадетт Колфилд, ответственные за "Игру престолов".

Источник: https://focus.ua/
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