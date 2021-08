5 новых сериалов от Netflix

С 2011 года, когда компания Netflix начала производить оригинальные сериалы, начав с нашумевшей политической драмы "Карточный домик" и тюремной трагикомедии "Оранжевый — хит сезона", их ассортимент значительно расширился, а армия поклонников выросла до 203 миллионов подписчиков. Фокус собрал "горячую" пятерку сериалов Netflix на август 2021 года.





Напомним, Netflix славится тем, что сразу выпускает весь сезон в эфир, не заставляя зрителя маяться в ожидании новой серии!





Сериал "В Скарнесе не умирают"





Post Mortem: No One Dies in Skarnes

Премьера: 25 августа





Оригинальный норвежский мистический детектив с элементами триллера и черной комедии, что весьма несвойственно для норвежских сериалов.

Это история о девушке по имени Халланген, которая приходит в себя на столе для вскрытия. Полицейские, нашедшие ее тело, уверяют, что она была мертвее мертвого, потому и попала в морг. Однако после своего "воскресения" Халланген понимает, что теперь она слышит биение чужого пульса и больше может спать по ночам. Более того, она явно связана с серией загадочный происшествий, что случились до ее псевдосмерти.





Режиссер: Харольд Цварт ("Операция "Мертвый снег").





Сериал "Новый вишневый вкус"





Brand New Cherry Flavor

Премьера: 13 августа





Сериал о грязных тайнах Голливуда образца 1990-х. Главная героиня по имени Лиза отправляется покорять киностудии, как режиссер, но становится жертвой влиятельного продюсера. Ради мести Лиза обращается к ведьме и тут сюжет закручивается в сторону магии, секса и разврата.





Шоураннером выступает Ник Антоска, который ранее занимался сериалами "Ганнибал" и "Притворство". Сериал основан на одноименном романе Тодда Гримсона.





Сериал "Не случайность"





Hit & Run

Премьера: 6 августа





Криминальный израильский триллер от создателей предыдущего хита Netflix "Фауда". Главную роль исполняет израильский актер Лиор Раз.

Его герой, примерный семьянин Азулай, потерял жену в тель-авивской аварии, однако не может справиться с потерей и начинает расследование, которое заводит его в США. Ведь оказывается, что у его жены, американской танцовщицы, немало тайн.





Сериал "Кликбейт"





Clickbait

Премьера: 25 августа





Этот американо-австралийский минисериал снят на злобу дня и исследует тему неконтролированного влияния социальных сетей на нашу жизнь. Хотя по сценарию события происходят в США, снимали шоу в Мельбурне.

Главный герой сериала — Ник Брюер, примерный семьянин. Он становится жертвой похищения, а после в Сети появляется видео, на котором Ник признается, что он абьюзер. Но это событие оценивают восемь разных людей. И ситуация оказывается куда сложнее, чем кажется.





Сериал "Завкаф" / "Кафедра"





The Chair

Премьера: 20 августа





Сценарий к этому минисериалу написала актриса Аманда Пит, что стало ее дебютом в этом нелегком деле, она же и стала исполнительным продюсером. Главную роль в нем исполнила Сандра О, звезда сериалов "анатомия страсти" и "Убивая Еву".

Сандра О играет роль профессора, которая неожиданно для себя становится завкафедрой английского языка в вымышленном университете Пембрук. Должность проблемная, а профессор Джи-Юн Ким – первая женщина на этой должности, так что стоит ждать неожиданного развития сюжета.





Тем более, что исполнительными продюсерами сериала выступили Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс и Бернадетт Колфилд, ответственные за "Игру престолов".