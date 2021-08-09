"Отряд самоубийц 2" стартовал хуже всех прогнозов

Сборы за первые выходные в домашнем прокате составили всего 26,5 миллиона долларов. И это был худший старт в истории киновселенной.





За пределами Северной Америки фильма также заработал меньше, чем ожидалось - 35 миллионов долларов. С учетом всех предварительных сборов мировая касса картины достигла 72 миллионов долларов.





В качестве причины столь провального результата называется в первую очередь стратегия релиза, предполагавшая одновременный выпуск в стриминге HBO Max без дополнительной платы, а также рост числа заражений новым штаммом коронавируса, который заставил многих потенциальных зрителей остаться дома. Однако стоит отметить, что последнее не помешало значительно большему числу американцев посетить премьерные сеансы другой экранизации комиксов - "Черная Вдова", которая только в американских кинотеатрах собрала в первый уик-энд 80 миллионов долларов.





Также возможной причиной отсутствия должного интереса к проекту по мотивам комиксов DC оказалась общая слабость брэнда, которой не помогли даже очень высокие рейтинги профессиональных кинокритиков.





Что касается просмотров на HBO Max, то "Отряд самоубийц 2" также не смог показать сколько-нибудь впечатляющих достижений, уступив по числу просмотров даже экранизации видеоигры "Мортал Комбат".



