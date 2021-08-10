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10 августа 21, 13:28
Идрис Эльба хочет сняться в приквеле "Отряда самоубийц 2"
Идрис Эльба
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Идрис Эльба, исполнивший роль наемника Бладспорта в кинокомиксе Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет", хотел бы сыграть в приквеле фильма, который бы рассказал о противостоянии его персонажа и Супермена.
В фильме Ганна Бладспорт отбывал тюремный срок за то, что он стрелял в Человека из стали пулей из криптонита, но причина его поступка никак не объяснялась.

В интервью Entertainment Tonight на вопрос, в каком проекте по комиксам DC он бы хотел сняться еще, Эльба ответил: "Это был бы не следующий фильм, а история, которая произошла раньше. Мне было бы действительно интересно узнать, почему Бладспорт попал в тюрьму, почему он стрелял Супермена? Мне бы очень хотелось, чтобы эта эта история была рассказана".

"Я не знал персонажа, которого мне предстояло сыграть, но понимал, что это за типаж и был в курсе позиции, которую он занимал в сюжетной линии, - объяснил Эльба. - Этого было достаточно, и я подписал контракт. Но я также знал, что он был первым парнем, который отправил Супермена в больницу, потому что он пристрелил его, и именно поэтому он оказался в тюрьме. Это было очень интригующе и даже придало немного движущей силы в некоторых сценах с моим участием и в развитии моего персонажа".

Несмотря на высокую критику, кассовые сборы "Отряда самоубийц 2" за премьерные выходные оказались очень скромными как в домашнем, так и в мировом прокате.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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