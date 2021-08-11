Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер хоррор-сериала Полуночная месса. Видеоролик опубликован на YоuTube-канале сервиса.





По сюжету, это оригинальная история об ужасах "человеческого" происхождения, которые начнут проявляться после прибытия на остров молодого священника. Его личность будет покрыта тайнами.





Режиссером картины стал Майкл Флэнаган. По иронии судьбы он в детстве был служкой при алтаре.





Главные роли в сериале исполнят Хэмиш Лингклейтер, Зак Гилфорд, Кейт Сигел, Кристал Балинг и другие.



