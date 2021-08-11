Джон Литгоу сыграет в триллере Мартина Скорсезе

Эту новость сообщает издание Deadline.





Литгоу прежде не снимался у Скорсезе. В триллере, основанном на одноименном бестселлере Дэвида Гранна, будет рассказано о реальных событиях, имевших место в Оклахоме 1920-х годов. Туда, на богатые нефтью территории, для расследования серии жестоких убийств индейцев племени Осейджи, прибывают агенты ФБР во главе со специальным агентом Томом Уайтом (Джесси Племонс). Ведущие роли в предстоящей криминальной драме исполняют Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джейсон Исбелл, Стерджил Симпсон, Луис Канселми, Уильям Белло, Татанка Минс, Майкл Эбботт мл., Пэт Хили и Скотт Шеперд. Несколькими днями ранее к актерскому составу присоединился Брендан Фрейзер.





Продюсирует проект для своего потокового сервиса компания Apple. Сценарий написан Скорсезе в соавторстве с Эриком Ротом.





Литгоу номинирован на предстоящую премию "Эмми" за роль в сериале HBO "Перри Мэйсон". Среди его предстоящих проектов на телевидении - сериал "Старик" и роль маньяка Троицы в новом сезоне "Декстера".



