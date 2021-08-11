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11 августа 21, 11:39
Джон Литгоу сыграет в триллере Мартина Скорсезе
Джон Литгоу
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Двукратный номинант на премию "Оскар" и двукратный обладатель "Золотого глобуса" Джон Литгоу сыграет прокурора Леварда в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка".
Эту новость сообщает издание Deadline.

Литгоу прежде не снимался у Скорсезе. В триллере, основанном на одноименном бестселлере Дэвида Гранна, будет рассказано о реальных событиях, имевших место в Оклахоме 1920-х годов. Туда, на богатые нефтью территории, для расследования серии жестоких убийств индейцев племени Осейджи, прибывают агенты ФБР во главе со специальным агентом Томом Уайтом (Джесси Племонс). Ведущие роли в предстоящей криминальной драме исполняют Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джейсон Исбелл, Стерджил Симпсон, Луис Канселми, Уильям Белло, Татанка Минс, Майкл Эбботт мл., Пэт Хили и Скотт Шеперд. Несколькими днями ранее к актерскому составу присоединился Брендан Фрейзер.

Продюсирует проект для своего потокового сервиса компания Apple. Сценарий написан Скорсезе в соавторстве с Эриком Ротом.

Литгоу номинирован на предстоящую премию "Эмми" за роль в сериале HBO "Перри Мэйсон". Среди его предстоящих проектов на телевидении - сериал "Старик" и роль маньяка Троицы в новом сезоне "Декстера".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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