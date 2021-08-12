Рэйчел Броснахэн снимется в вестерне с Кристофом Вальцем

Об этом сообщает издание Deadline.





По сведениям издания, компания Quiver Distribution участвует в финансировании фильма вместе с канадской производственной компанией CHAOS a Film Company. Quiver Distribution также займется прокатом фильма в США, а права на международную дистрибуцию приобрела Myriad Pictures.





В картине по сценарию Хилла знаменитый охотник за головами Макс Борлунд (Вальц) получает задание найти и вернуть жену (Броснахэн) успешного бизнесмена, взятую в заложницы дезертиром афроамериканской армии и удерживаемую ради выкупа в Мексике. В процессе Макс сталкивается со своим заклятым врагом - профессиональным игроком и преступником Джо Криббенсом (Дефо), которого он помог отправить за решетку несколько лет тому назад.





Из недавних работ Броснахэн - криминальный триллер Amazon "Я - твоя женщина", "Игры шпионов" и сериал-антология "50 штатов страха". Что касается "Удивительной миссис Майзел", то съемки четвертого сезона шоу начались в январе текущего года.



