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12 августа 21, 13:29
Рэйчел Броснахэн снимется в вестерне с Кристофом Вальцем
Рэйчел Броснахэн
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Звезда сериала "Удивительная миссис Майзел" Рэйчел Броснахэн присоединилась в актерскому составу вестерна Уолтера Хилла "Убит за доллар", в котором на момент написания заметки числятся обладатель премии "Оскар" Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки") и и четырехкратный номинант на премию Американской Киноакадемии Уиллем Дефо ("Маяк").
Об этом сообщает издание Deadline.

По сведениям издания, компания Quiver Distribution участвует в финансировании фильма вместе с канадской производственной компанией CHAOS a Film Company. Quiver Distribution также займется прокатом фильма в США, а права на международную дистрибуцию приобрела Myriad Pictures.

В картине по сценарию Хилла знаменитый охотник за головами Макс Борлунд (Вальц) получает задание найти и вернуть жену (Броснахэн) успешного бизнесмена, взятую в заложницы дезертиром афроамериканской армии и удерживаемую ради выкупа в Мексике. В процессе Макс сталкивается со своим заклятым врагом - профессиональным игроком и преступником Джо Криббенсом (Дефо), которого он помог отправить за решетку несколько лет тому назад.

Из недавних работ Броснахэн - криминальный триллер Amazon "Я - твоя женщина", "Игры шпионов" и сериал-антология "50 штатов страха". Что касается "Удивительной миссис Майзел", то съемки четвертого сезона шоу начались в январе текущего года.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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