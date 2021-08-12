Марго Робби сыграет в фильме Уэса Андерсона

К нему присоединилась звезда киновселенной DC Марго Робби. Как и в случае с другими участниками этого фильма, роль, которая была предложена актрисе, не называется, но, вероятнее всего, речь идет об эпизоде.





Отметим, что на момент публикации данной заметки Робби снималась в картине под названием "Вавилон" - своеобразной оде Дэмьена Шазелла Голливуду 20-х годов, которая воссоединила актрису с ее коллегой по ленте "Однажды... в Голливуде!" Брэдом Питтом, а недавно завершила работу над безымянным пока еще полнометражным фильмом Дэвида О. Расселла.





Следующая на очереди роль Барби, в картине основанной на культовой линейке игрушек, режиссером которой будет Грета Гервиг.





Ранее стало известно, что съемки фильма, к которому Андерсон сам напишет сценарий, пройдут в Испании. О сюжете ничего не известно. Как обычно в проектах режиссера, в этом будет задействована целая плеяда голливудских знаменитостей, в том числе Том Хэнкс, Билл Мюррэй, Тильда Свинтон и Эдриан Броуди.





Напомним, что Уэсс Андерсон четырехкратный номинант на премию Американской Киноакадемии. Но статуэтки за режиссуру у него пока нет.



