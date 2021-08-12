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12 августа 21, 13:34
Марго Робби сыграет в фильме Уэса Андерсона
Марго Робби
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В актерском составе нового режиссерского проекта Уэса Андерсона произошло пополнение.
К нему присоединилась звезда киновселенной DC Марго Робби. Как и в случае с другими участниками этого фильма, роль, которая была предложена актрисе, не называется, но, вероятнее всего, речь идет об эпизоде.

Отметим, что на момент публикации данной заметки Робби снималась в картине под названием "Вавилон" - своеобразной оде Дэмьена Шазелла Голливуду 20-х годов, которая воссоединила актрису с ее коллегой по ленте "Однажды... в Голливуде!" Брэдом Питтом, а недавно завершила работу над безымянным пока еще полнометражным фильмом Дэвида О. Расселла.

Следующая на очереди роль Барби, в картине основанной на культовой линейке игрушек, режиссером которой будет Грета Гервиг.

Ранее стало известно, что съемки фильма, к которому Андерсон сам напишет сценарий, пройдут в Испании. О сюжете ничего не известно. Как обычно в проектах режиссера, в этом будет задействована целая плеяда голливудских знаменитостей, в том числе Том Хэнкс, Билл Мюррэй, Тильда Свинтон и Эдриан Броуди.

Напомним, что Уэсс Андерсон четырехкратный номинант на премию Американской Киноакадемии. Но статуэтки за режиссуру у него пока нет.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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