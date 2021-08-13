Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.34
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
13 августа 21, 13:03
"Властелин колец" покидает Новую Зеландию
Властелин колец
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Средиземье пришло в движение.
Amazon Studios сворачивает производство самого дорогого на сегодняшний день телевизионного шоу "Властелин колец" в Новой Зеландии. По сведениям источников издания The Hollywood Reporter, второй сезон фэнтезийного сериала будет создаваться в Великобритании.

Это решение означает, что сериал, производство первого сезона которого ориентировочно стоило 465 миллионов долларов, покинет страну, в которой, как известно, проходили съемки знаменитых трилогий Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит", ради страны, изначально вдохновившей автора саги Дж.Р.Р. Толкина. Это также серьезный шаг, учитывая, что Amazon вложила значительные средства в декорации и оборудование в Новой Зеландии для производства дебютного сезона шоу.

Непомерно высокая стоимость шоу была ключевым фактором при принятии решения, и по утверждениям источников,

Великобритания будет более экономичным выбором в будущем. Amazon уже вложила значительные средства в студийное пространство в Великобритании и снимает там множество других сериалов, среди которых "Благие знамения", "Мальчики Ананси", "Цитадель" и другие.

Еще одним фактором для "переезда" было то, что в стране проводится очень жесткая политика изоляции в связи с пандемией. Инсайдеры полагают, что, с одной стороны, эта политика обеспечивает безопасность производства, а с другой стороны, вызывает определенные проблемы в логистике, особенно с учетом того, что примерно половина актеров родом из Великобритании. Всякий раз, когда кто-либо из актеров или съемочной группы покидал страну, им приходилось выдерживать 14-дневный карантин по возвращении в Новую Зеландию.

Тем не менее, постпродакшн первого сезона будет проходить в Новой Зеландии до июня 2022 года, а подготовка ко второму сезону начнется в Великобритании в первой половине следующего года. Премьера сериала состоится 2 сентября 2022 года на Prime Video.

Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Сериал «Властелин колец» станет самым дорогим в истории
К приквелу «Ведьмака» Netflix присоединилась Мишель Йео
Дэнни Трехо сыграет Санту в "Американских историях ужаса"
Весемир и Каэр Морхен в тизере второго сезона «Ведьмака»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Билли Зейн сыграет ключевую роль в сериале "МакГрубер"
Лента новостей