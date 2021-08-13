"Властелин колец" покидает Новую Зеландию

Amazon Studios сворачивает производство самого дорогого на сегодняшний день телевизионного шоу "Властелин колец" в Новой Зеландии. По сведениям источников издания The Hollywood Reporter, второй сезон фэнтезийного сериала будет создаваться в Великобритании.





Это решение означает, что сериал, производство первого сезона которого ориентировочно стоило 465 миллионов долларов, покинет страну, в которой, как известно, проходили съемки знаменитых трилогий Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит", ради страны, изначально вдохновившей автора саги Дж.Р.Р. Толкина. Это также серьезный шаг, учитывая, что Amazon вложила значительные средства в декорации и оборудование в Новой Зеландии для производства дебютного сезона шоу.





Непомерно высокая стоимость шоу была ключевым фактором при принятии решения, и по утверждениям источников,





Великобритания будет более экономичным выбором в будущем. Amazon уже вложила значительные средства в студийное пространство в Великобритании и снимает там множество других сериалов, среди которых "Благие знамения", "Мальчики Ананси", "Цитадель" и другие.





Еще одним фактором для "переезда" было то, что в стране проводится очень жесткая политика изоляции в связи с пандемией. Инсайдеры полагают, что, с одной стороны, эта политика обеспечивает безопасность производства, а с другой стороны, вызывает определенные проблемы в логистике, особенно с учетом того, что примерно половина актеров родом из Великобритании. Всякий раз, когда кто-либо из актеров или съемочной группы покидал страну, им приходилось выдерживать 14-дневный карантин по возвращении в Новую Зеландию.





Тем не менее, постпродакшн первого сезона будет проходить в Новой Зеландии до июня 2022 года, а подготовка ко второму сезону начнется в Великобритании в первой половине следующего года. Премьера сериала состоится 2 сентября 2022 года на Prime Video.



