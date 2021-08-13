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13 августа 21, 13:05
Билли Зейн сыграет ключевую роль в сериале "МакГрубер"
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Билли Зейн ("Титаник") присоединился к актерскому составу восьмисерийного шоу сервиса Peacock "MacGruber" ("МакГрубер"), основанного на легендарных скетчах телешоу "Субботним вечером в прямом эфире" и фильме 2010 года "СуперМакГрубер".
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Уилл Форте вернется в роли героя боевика МакГрубера, который "гнил в тюрьме более десяти лет". После освобождения его миссия состоит в том, чтобы уничтожить таинственного злодея из его прошлого — бригадного командира Эноса Квита (Зейн). Описанный как один из смертельных врагов МакГрубера, Квит "возродился и преследует отвратительную цель по уничтожению мира, а в процессе мечтает отомстить МакГруберу".

Джозеф Андерсон ("Молодой Скала") получил роль майора Гарольда Кернста, правой руки генерала Фасуза (Лоуренс Фишборн), а Тимоти В. Мерфи повторит свою роль Константина Баха, безжалостного наемника, которого он сыграл в фильме.

Как сообщалось ранее, Кристен Уиг и Райан Филипп также вернутся к своим ролям из фильма.

Зейн недавно снялся в двух эпизодах сериала "Пацаны", где он играет вымышленную версию самого себя.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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