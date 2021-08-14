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14 августа 21, 11:57
Клэнси Браун присоединился к Киану Ривзу в фильме Джон Уик 4
Об этом изданию Deadline рассказал постановщик Чад Стахелски.
"Я был фанатом Клэнси Брауна сколько себя помню. Это честь, что он стал частью этого проекта. Он станет отличным дополнением к миру "Джона Уика"", — сказал режиссер.
В актерском составе также числятся певица Рина Саваяма, Шамир Андерсон и Донни Йен. Кроме того, к касту присоединился Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в хорроре "Оно", и появившийся в недавнем "Мортал Комбате" Хироюки Санада.
Съемки боевика начались в конце июня. Премьеру "Джона Уика 4" перенесли на год - фильм выйдет не раньше мая 2022 года.
Источник: https://kinoafisha.ua/