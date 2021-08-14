Клэнси Браун присоединился к Киану Ривзу в фильме Джон Уик 4

Об этом изданию Deadline рассказал постановщик Чад Стахелски.





"Я был фанатом Клэнси Брауна сколько себя помню. Это честь, что он стал частью этого проекта. Он станет отличным дополнением к миру "Джона Уика"", — сказал режиссер.





В актерском составе также числятся певица Рина Саваяма, Шамир Андерсон и Донни Йен. Кроме того, к касту присоединился Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в хорроре "Оно", и появившийся в недавнем "Мортал Комбате" Хироюки Санада.





Съемки боевика начались в конце июня. Премьеру "Джона Уика 4" перенесли на год - фильм выйдет не раньше мая 2022 года.



