Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.35
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
14 августа 21, 11:57
Клэнси Браун присоединился к Киану Ривзу в фильме Джон Уик 4
Клэнси Браун
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Клэнси Браун ("Побег из Шоушенка") присоединился к Киану Ривзу в фильме "Джон Уик 4".
Об этом изданию Deadline рассказал постановщик Чад Стахелски.

"Я был фанатом Клэнси Брауна сколько себя помню. Это честь, что он стал частью этого проекта. Он станет отличным дополнением к миру "Джона Уика"", — сказал режиссер.

В актерском составе также числятся певица Рина Саваяма, Шамир Андерсон и Донни Йен. Кроме того, к касту присоединился Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в хорроре "Оно", и появившийся в недавнем "Мортал Комбате" Хироюки Санада.

Съемки боевика начались в конце июня. Премьеру "Джона Уика 4" перенесли на год - фильм выйдет не раньше мая 2022 года.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
"Джон Уик 4": новые подробности
Уилл Смит потеряет память в боевике Дэвида Литча
Том Хэнкс получил роль в фильме Уэса Андерсона
Джулианна Мур сыграет аферистку в новом проекте Apple
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эмили Блант сыграет первую женщину-сыщицу Кейт Уорн
Лента новостей