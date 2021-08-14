Эмили Блант сыграет первую женщину-сыщицу Кейт Уорн

Уорн жила и работала в XIX веке, когда женщины не имели прав даже для голосования. Ей удалось убедить своего работодателя нанять её следовательницей, а не простой секретаршей, сославшись на внимание к мелким деталям, которое у женщин развито гораздо сильнее, чем у мужчин. Предполагается, что фильм расскажет о нескольких успешных делах Уорн во времена зарождающейся эмансипации.





Сценаристом ленты выступит Гастин Нэш, автор комедий "Проделки в колледже" и "Бунтующая юность". Имя режиссёра пока не раскрывается. Начало съёмок и предположительая дата релиза не определены.





Блант также выступит продюсеркой картины наравне с Джонсоном. Дуэт работал над "Круизом по джунглям" (идёт в кинотеатрах). После известий о судебном иске Скарлетт Йоханссон в адрес Disney (актрисе не выплатили процент от показов "Чёрной Вдовы" на стрим-сервисе Disney+), Блант, по слухам, решила потребовать схожей компенсации за "Круиз". Был ли иск зарегистрирован, неизвестно.





В конце мая Блант появилась на экранах в "Тихом месте 2". Сейчас она занята на съёмках сериала-вестерна "Англичанка" от BBC.



