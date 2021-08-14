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14 августа 21, 11:59
Эмили Блант сыграет первую женщину-сыщицу Кейт Уорн
Эмили Блант
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Бриатнская актриса Эмили Блант исполнит роль Кейт Уорн — первой женщины, получившей звание детектива в знаменитом агентстве Пинкертона. Проект спродюсируют Дуэйн Джонсон и Amazon Studios.
Уорн жила и работала в XIX веке, когда женщины не имели прав даже для голосования. Ей удалось убедить своего работодателя нанять её следовательницей, а не простой секретаршей, сославшись на внимание к мелким деталям, которое у женщин развито гораздо сильнее, чем у мужчин. Предполагается, что фильм расскажет о нескольких успешных делах Уорн во времена зарождающейся эмансипации.

Сценаристом ленты выступит Гастин Нэш, автор комедий "Проделки в колледже" и "Бунтующая юность". Имя режиссёра пока не раскрывается. Начало съёмок и предположительая дата релиза не определены.

Блант также выступит продюсеркой картины наравне с Джонсоном. Дуэт работал над "Круизом по джунглям" (идёт в кинотеатрах). После известий о судебном иске Скарлетт Йоханссон в адрес Disney (актрисе не выплатили процент от показов "Чёрной Вдовы" на стрим-сервисе Disney+), Блант, по слухам, решила потребовать схожей компенсации за "Круиз". Был ли иск зарегистрирован, неизвестно.

В конце мая Блант появилась на экранах в "Тихом месте 2". Сейчас она занята на съёмках сериала-вестерна "Англичанка" от BBC.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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