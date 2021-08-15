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15 августа 21, 13:20
Одесский кинофестиваль 2021
Событие будет проходить с 14 по 21 августа.
Торжественная церемония открытия 12-го ОМКФ традиционно прошла в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
Ведущими церемонии открытия XII Одесского международного кинофестиваля стали Янина Соколова и Олег Панюта.
Ведущие напомнили о расписании Одесского кинофестиваля, программы и представили главные премьеры в коротеньких роликах.
В прошлом году фестиваль проходил онлайн, поэтому зрители заждались ярких образов красного прохода. Первыми гостями стали:
блогерша Ирина Медушевская;
дизайнер Елена Годис;
режиссер Вадим Перельман;
продюсер анимационного кино Елена Голубева;
сценарист Виктор Веретенников
режиссер Олег Сенцов;
балерина Екатерина Кухар;
актриса Екатерина Молчанова;
певица Оля Полякова;
президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко;
звезда Marvel и "Бесславных ублюдков" Даниэль Брюль и другие.
Блогеры тоже украшали самую длинную в Европе красную дорожку.
Церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа. Фильмом-закрытием станет комедийно-драматическая лента Чарли Чаплина "Малыш", которой в этом году исполняется 100 лет.
Источник: https://kinoafisha.ua/