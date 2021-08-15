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Кино
Новости кино
15 августа 21, 13:20
Одесский кинофестиваль 2021
Одесский кинофестиваль 2021
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Одесский международный кинофестиваль в 2021 году посвящен 30-летию Независимости Украины и пройдет с акцентом на национальное кино.
Событие будет проходить с 14 по 21 августа. 

Торжественная церемония открытия 12-го ОМКФ традиционно прошла в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Ведущими церемонии открытия XII Одесского международного кинофестиваля стали Янина Соколова и Олег Панюта.

Ведущие напомнили о расписании Одесского кинофестиваля, программы и представили главные премьеры в коротеньких роликах.

В прошлом году фестиваль проходил онлайн, поэтому зрители заждались ярких образов красного прохода. Первыми гостями стали:

блогерша Ирина Медушевская;
дизайнер Елена Годис;
режиссер Вадим Перельман;
продюсер анимационного кино Елена Голубева;
сценарист Виктор Веретенников
режиссер Олег Сенцов;
балерина Екатерина Кухар;
актриса Екатерина Молчанова;
певица Оля Полякова;
президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко;
звезда Marvel и "Бесславных ублюдков" Даниэль Брюль и другие.

Блогеры тоже украшали самую длинную в Европе красную дорожку.

Церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа. Фильмом-закрытием станет комедийно-драматическая лента Чарли Чаплина "Малыш", которой в этом году исполняется 100 лет.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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