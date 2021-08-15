Одесский кинофестиваль 2021

Событие будет проходить с 14 по 21 августа.





Торжественная церемония открытия 12-го ОМКФ традиционно прошла в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.





Ведущими церемонии открытия XII Одесского международного кинофестиваля стали Янина Соколова и Олег Панюта.





Ведущие напомнили о расписании Одесского кинофестиваля, программы и представили главные премьеры в коротеньких роликах.





В прошлом году фестиваль проходил онлайн, поэтому зрители заждались ярких образов красного прохода. Первыми гостями стали:





блогерша Ирина Медушевская;

дизайнер Елена Годис;

режиссер Вадим Перельман;

продюсер анимационного кино Елена Голубева;

сценарист Виктор Веретенников

режиссер Олег Сенцов;

балерина Екатерина Кухар;

актриса Екатерина Молчанова;

певица Оля Полякова;

президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко;

звезда Marvel и "Бесславных ублюдков" Даниэль Брюль и другие.





Блогеры тоже украшали самую длинную в Европе красную дорожку.





Церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа. Фильмом-закрытием станет комедийно-драматическая лента Чарли Чаплина "Малыш", которой в этом году исполняется 100 лет.



