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15 августа 21, 13:21
Тайка Вайтити замахнулся на "Звездные войны"
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До сих пор актер и режиссер Тайка Вайтити был занят на съемках фильма "Тор: Любовь и гром".
Так что новый проект находится на начальной стадии разработки. Но, по словам Вайтити, это будет нечто совершенно уникальное.

После грандиозного успеха фильма "Тор: Рагнарек" Тайка Вайтити замахнулся на вселенную "Звездных войн". Пока проект находится в стадии разработки. У будущего шедевра еще даже нет названия, но работа над сценарием уже ведется. Хотя по признанию создателя, он пока не продвинулся дальше понимания того, что все будет происходить в космосе.

"У нас есть история. И для меня это очень волнительно, потому что она находит во мне отклик. Мне нравится позволять себе использовать в своих фильмах маленькие хитрости и дурачить зрителя, заставлять его думать: "Ха, так вот что это", а потом они говорят: "Черт, ты заставил меня поволноваться!"", — признается Вайтити.

Как быстро будет продвигаться работа над фильмом, пока неизвестно. Сейчас Вайтити занят в комедийном шоу по "Реальным упырям", анимационным ремейком боевика "Флэш Гордон", а также экранизациями Роальда Даля для Netflix и манги "Акира".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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