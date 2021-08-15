Тайка Вайтити замахнулся на "Звездные войны"

Так что новый проект находится на начальной стадии разработки. Но, по словам Вайтити, это будет нечто совершенно уникальное.





После грандиозного успеха фильма "Тор: Рагнарек" Тайка Вайтити замахнулся на вселенную "Звездных войн". Пока проект находится в стадии разработки. У будущего шедевра еще даже нет названия, но работа над сценарием уже ведется. Хотя по признанию создателя, он пока не продвинулся дальше понимания того, что все будет происходить в космосе.





"У нас есть история. И для меня это очень волнительно, потому что она находит во мне отклик. Мне нравится позволять себе использовать в своих фильмах маленькие хитрости и дурачить зрителя, заставлять его думать: "Ха, так вот что это", а потом они говорят: "Черт, ты заставил меня поволноваться!"", — признается Вайтити.





Как быстро будет продвигаться работа над фильмом, пока неизвестно. Сейчас Вайтити занят в комедийном шоу по "Реальным упырям", анимационным ремейком боевика "Флэш Гордон", а также экранизациями Роальда Даля для Netflix и манги "Акира".



