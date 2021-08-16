"Черная Вдова" обогнала "Первого мстителя"

По итогам прошедших выходных "Вдова" записала на свой счет в Северной Америке еще около двух миллионов долларов, а совокупные заработки на этом рынке превысили 178 миллиона долларов.





В свое время история рождения Капитана Америки собрала в американских кинотеатрах 176 миллионов долларов. Вероятнее всего, уже в ближайшее время "Черная Вдова" опередит и некоторые другие "сольники", например, "Тор" и "Человек-муравей", собравшие 181 и 180 миллионов долларов соответственно.





Напомним, что после выхода фильма исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney, полагая, что ее оппонент нарушил условия контракта, выпустив ленту одновременно в прокат и стриминг и, таким образом, лишил ее дополнительных бонусов.





В свою, очередь представители ответчика настаивали, что все финансовые обязательства перед актрисой были выполнены. В дальнейшем выяснилось, что у Йоханссон нет соглашения с Disney, ее непосредственным нанимателем и работодателем являлась студия Marvel. На сторону актрисы встал основной профсоюз - Гильдия киноактеров США.



