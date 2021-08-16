Шайа ЛаБаф сыграет католического святого

Режиссером байопика выступает Абель Феррара. По словам постановщика, фильм расскажет о молодости Пио до того, как его причислили к лику святых. Действие развернется после Первой мировой войны.





Ранее Феррара исследовал жизнь Падре Пио в документальной работе «В поиске Падре Пио». На ее основе и будет снят игровой байопик.





Что касается ЛаБафа, недавно бывшая девушка актера обвинила его в абьюзе как физическом, так и психологическом. Звезда публично извинился и пообещал пройти курс психотерапии.



