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16 августа 21, 13:27
Шайа ЛаБаф сыграет католического святого
Шайа ЛаБаф
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Известный провокатор и скандалист Шайа ЛаБаф, периодически эпатирующий публику эксцентричными выходками, сыграет католического святого Падре Пио.
Режиссером байопика выступает Абель Феррара. По словам постановщика, фильм расскажет о молодости Пио до того, как его причислили к лику святых. Действие развернется после Первой мировой войны.

Ранее Феррара исследовал жизнь Падре Пио в документальной работе «В поиске Падре Пио». На ее основе и будет снят игровой байопик.

Что касается ЛаБафа, недавно бывшая девушка актера обвинила его в абьюзе как физическом, так и психологическом. Звезда публично извинился и пообещал пройти курс психотерапии.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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