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17 августа 21, 10:40
Трейлер фильма «Выживающий» с Джоном Малковичем
Как сообщает «Скептик», трейлер опубликован на YouTube-канале Quiver Distribution.
В картине также появятся такие актеры, как Джонатан Риз Майерс, Руби Модин и Дженна Ли Грин. Режиссером выступил Джон Кейeс.
Действие происходит во время глобальной пандемии. История расскажет о противостоянии главаря банды (Малкович), который охотится на девушку (Модин) с иммунитетом к вирусу, и агентом ФБР (Майерс), который пытается ее защитить.
Премьера фильма должна состояться 1 октября этого года.
Источник: https://skeptik.com.ua/