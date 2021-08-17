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17 августа 21, 10:40
Трейлер фильма «Выживающий» с Джоном Малковичем
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Представлен промо-ролик новой постапокалиптичной драмы «Выживающий» (The Survivalist), одну из главных ролей в которой сыграл лауреат премии «Эмми» Джон Малкович.
Как сообщает «Скептик», трейлер опубликован на YouTube-канале Quiver Distribution.

В картине также появятся такие актеры, как Джонатан Риз Майерс, Руби Модин и Дженна Ли Грин. Режиссером выступил Джон Кейeс.

Действие происходит во время глобальной пандемии. История расскажет о противостоянии главаря банды (Малкович), который охотится на девушку (Модин) с иммунитетом к вирусу, и агентом ФБР (Майерс), который пытается ее защитить.

Премьера фильма должна состояться 1 октября этого года.


Источник: https://skeptik.com.ua/
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