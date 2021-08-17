Трейлер фильма «Выживающий» с Джоном Малковичем

Как сообщает «Скептик», трейлер опубликован на YouTube-канале Quiver Distribution.





В картине также появятся такие актеры, как Джонатан Риз Майерс, Руби Модин и Дженна Ли Грин. Режиссером выступил Джон Кейeс.





Действие происходит во время глобальной пандемии. История расскажет о противостоянии главаря банды (Малкович), который охотится на девушку (Модин) с иммунитетом к вирусу, и агентом ФБР (Майерс), который пытается ее защитить.





Премьера фильма должна состояться 1 октября этого года.



