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18 августа 21, 11:18
Дата выхода фильма о принцессе Диане
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Стало известно, когда состоится премьера фильма «Спенсер» (Spencer), который посвящен принцессе Диане.
Как сообщает «Скептик» со ссылкой на информацию дистрибьютора NEON в Twitter, картина появится в прокате 5 ноября этого года.

Отметим, что в украинских кинотеатрах драма стартует с 9 декабря.

Режиссером выступил Пабло Ларраина («Джеки»), а главную роль исполнила Кристен Стюарт.

«Спенсер» расскажет о жизни принцессы Дианы в начале 90-х годов. Это тот период, когда появились слухи об изменах принца Чарльза и Диана приняла решение о разводе.

Источник: https://skeptik.com.ua/
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