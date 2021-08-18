Дата выхода фильма о принцессе Диане

Как сообщает «Скептик» со ссылкой на информацию дистрибьютора NEON в Twitter, картина появится в прокате 5 ноября этого года.





Отметим, что в украинских кинотеатрах драма стартует с 9 декабря.





Режиссером выступил Пабло Ларраина («Джеки»), а главную роль исполнила Кристен Стюарт.





«Спенсер» расскажет о жизни принцессы Дианы в начале 90-х годов. Это тот период, когда появились слухи об изменах принца Чарльза и Диана приняла решение о разводе.



