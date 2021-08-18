Генри Томас сыграет в "Кладбище домашних животных"

Дуэт присоединился к актерскому составу, в котором на момент написания заметки числились Джексон Уайт, Форрест Гудлак, Джек Малхерн, Натали Элин Линд, Изабелла Стар Леблан и Пэм Гриер.





Производство картины, которая дебютирует на сервисе Paramount+, началось на прошлой неделе. Постановщиком назначена Линдси Бир, которая адаптировала сценарий Джеффри Бюхлера, написанного им для "Кладбища домашних животных" 2019 года. Обязанности исполнительных продюсеров возложены на Лоренцо Ди Бонавентуру и Марка Вахрадяна.





Paramount дважды экранизировала знаменитый роман Кинга - в 1989 и 2019 годах. Их совокупный доход составил более 170 миллионов долларов.





Из недавних работ Томаса на телевидении - участие в хоррорах Netflix "Призраки дома на холме" и "Призраки усадьбы Блай". Следующий полнометражный проект Мэтис - триллер "The Georgetown Project", в котором она сыграла с Расселом Кроу и Сэмом Уортингтоном.



