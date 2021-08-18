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18 августа 21, 11:33
Генри Томас сыграет в "Кладбище домашних животных"
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Исполнитель роли Эллиота в культовой научно-фантастической драме Стивена Спилберга "Инопланетянин" Генри Томас и Саманта Мэтис ("Под куполом") получили роли в очередной версии бестселлера Стивена Кинга "Кладбище домашних животных", которую снимает студия Paramount Players.
Дуэт присоединился к актерскому составу, в котором на момент написания заметки числились Джексон Уайт, Форрест Гудлак, Джек Малхерн, Натали Элин Линд, Изабелла Стар Леблан и Пэм Гриер.

Производство картины, которая дебютирует на сервисе Paramount+, началось на прошлой неделе. Постановщиком назначена Линдси Бир, которая адаптировала сценарий Джеффри Бюхлера, написанного им для "Кладбища домашних животных" 2019 года. Обязанности исполнительных продюсеров возложены на Лоренцо Ди Бонавентуру и Марка Вахрадяна.

Paramount дважды экранизировала знаменитый роман Кинга - в 1989 и 2019 годах. Их совокупный доход составил более 170 миллионов долларов.

Из недавних работ Томаса на телевидении - участие в хоррорах Netflix "Призраки дома на холме" и "Призраки усадьбы Блай". Следующий полнометражный проект Мэтис - триллер "The Georgetown Project", в котором она сыграла с Расселом Кроу и Сэмом Уортингтоном.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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