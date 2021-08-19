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19 августа 21, 12:58
Эминем получил роль в сериале от 50 Cent
Эминем
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Рэпер Эминем снова появится в кино.
Певец исполнит роль Рика Верши в многосерийном проекте Black Mafia Family, продюсером которого выступает 50 Cent.

Отметим, что в этот раз Эминему досталась эпизодическая роль. Его персонаж — осведомитель ФБР, который стал дилером и получил пожизненный срок. Рик Верши, кстати, ранее был удостоен отдельной ленты «Белый парень Рик».

Подчеркнем, что в основу сериала легла реальная история группировки Black Mafia Family, которая базировалась в Детройте и занималась распространением наркотиков и отмыванием денег.

Источник: https://skeptik.com.ua/
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