Эминем получил роль в сериале от 50 Cent

Певец исполнит роль Рика Верши в многосерийном проекте Black Mafia Family, продюсером которого выступает 50 Cent.





Отметим, что в этот раз Эминему досталась эпизодическая роль. Его персонаж — осведомитель ФБР, который стал дилером и получил пожизненный срок. Рик Верши, кстати, ранее был удостоен отдельной ленты «Белый парень Рик».





Подчеркнем, что в основу сериала легла реальная история группировки Black Mafia Family, которая базировалась в Детройте и занималась распространением наркотиков и отмыванием денег.



