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19 августа 21, 12:58
Эминем получил роль в сериале от 50 Cent
Певец исполнит роль Рика Верши в многосерийном проекте Black Mafia Family, продюсером которого выступает 50 Cent.
Отметим, что в этот раз Эминему досталась эпизодическая роль. Его персонаж — осведомитель ФБР, который стал дилером и получил пожизненный срок. Рик Верши, кстати, ранее был удостоен отдельной ленты «Белый парень Рик».
Подчеркнем, что в основу сериала легла реальная история группировки Black Mafia Family, которая базировалась в Детройте и занималась распространением наркотиков и отмыванием денег.
Источник: https://skeptik.com.ua/