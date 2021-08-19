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Кино
Новости кино
19 августа 21, 13:02
Премьера финального трейлера фильма Marvel "Вечные"
Вечные
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Издание "Новости кино предлагает своим читателям ознакомиться с новым дублированным трейлером фильма "Вечные", который основан на комиксах Marvel.
В нем впервые продемонстрированы некоторые способности главных героев, и уточнены сюжетные детали.

Действие фильма будет происходить после событий, показанных в самой кассовой в истории экранизации комиксов "Мстители 4: Финал". Ранее стало известно, что в картине будет дано исчерпывающее объяснение отсутствия расы сверхлюдей во время противостояния Мстителей с Таносом.

Напомним, что "Вечные" будут представлены зрителям с большой задержкой. Ленту планировалось выпустить в прокат еще в 2020 году, но пандемия коронавируса нового типа внесла свои коррективы в релизный график. Теперь лента заявлена в прокат на 4 ноября 2021 года. Ее режиссером выступила лауреат премии Американской Киноакадемии Хлоя Чжао, для которой экранизация стала первым подобным опытом. Ожидается, что проект станет частью новой фазы в развитии киновселенной Marvel.

Главные роли исполняли Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Джемма Чан, Кит Харингтон, Кумэйл Нанджиани и другие.


Источник: https://www.kinonews.ru/
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