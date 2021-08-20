Трейлер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Знаменитая серия романов Айзека Азимова «Основание» (Foundation), которая удостоена премии «Хьюго», получила воплощение на экране.
Стриминг Apple TV+ уже показал трейлер нового сериала с одноименным названием.
Ролик доступен в YouTube сервиса.
История разворачивается в Галактической Империи, которая согласно прогнозам может рухнуть. Тогда ученый Гэри Селдон принимает решение создать организацию «Основание». Ее цель — спасти человечество после катастрофы.
Главные роли в научно-фантастическом шоу сыграли звезда «Чернобыля» Джаред Харрис, а также Ли Пейс («Запределье»), Лора Бирн и Ли Ллобелл.
Шоураннерами выступили Джош Фридман («Сквозь снег») и Дэвид С. Гойер, работавший над «Темным рыцарем».
Премьера состоится на платформе Apple TV+ 24 сентября этого года.