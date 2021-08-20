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20 августа 21, 11:35
Трейлер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
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Знаменитая серия романов Айзека Азимова «Основание» (Foundation), которая удостоена премии «Хьюго», получила воплощение на экране.
Стриминг Apple TV+ уже показал трейлер нового сериала с одноименным названием.

Ролик доступен в YouTube сервиса.

История разворачивается в Галактической Империи, которая согласно прогнозам может рухнуть. Тогда ученый  Гэри Селдон принимает решение создать организацию «Основание». Ее цель — спасти человечество после катастрофы.

Главные роли в научно-фантастическом шоу сыграли звезда «Чернобыля» Джаред Харрис, а также Ли Пейс («Запределье»), Лора Бирн и Ли Ллобелл.

Шоураннерами выступили Джош Фридман («Сквозь снег») и Дэвид С. Гойер, работавший над «Темным рыцарем».

Премьера состоится на платформе Apple TV+ 24 сентября этого года.


Источник: https://skeptik.com.ua/
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