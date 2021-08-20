Трейлер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Стриминг Apple TV+ уже показал трейлер нового сериала с одноименным названием.





Ролик доступен в YouTube сервиса.





История разворачивается в Галактической Империи, которая согласно прогнозам может рухнуть. Тогда ученый Гэри Селдон принимает решение создать организацию «Основание». Ее цель — спасти человечество после катастрофы.





Главные роли в научно-фантастическом шоу сыграли звезда «Чернобыля» Джаред Харрис, а также Ли Пейс («Запределье»), Лора Бирн и Ли Ллобелл.





Шоураннерами выступили Джош Фридман («Сквозь снег») и Дэвид С. Гойер, работавший над «Темным рыцарем».





Премьера состоится на платформе Apple TV+ 24 сентября этого года.



